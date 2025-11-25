ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μόλις 6.000 εισιτήρια έχει πουλήσει ενόψει ΑΕΚ η Φιορεντίνα

Την ώρα που η ζήτηση των φίλων της ΑΕΚ είναι κατά πολύ μεγαλύτερη των 1.300 εισιτηρίων που τους δόθηκαν, η απογοητευτική πορεία των «βιόλα» έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή κινητικότητα ως τώρα.

Αντιστρόφως ανάλογη της επιθυμίας του κόσμου της ΑΕΚ να βρεθεί στο «Αρτέμιο Φράνκι» μοιάζει εκείνη των οπαδών της Φιορεντίνα.

Ενώ τα 1.300 εισιτήρια που δόθηκαν στην «Ένωση» αποδείχθηκαν πολύ λίγα (και αρκετοί φίλοι της ομάδας έχουν κλείσει αεροπορικά και διαμονή χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στον αγώνα) η κινητικότητα στις τάξεις των γηπεδούχων είναι αρκετά χαμηλή.

Η απογοητευτική πορεία των «βιόλα» στο πρωτάθλημα (όπου βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) και η 8η θέση στο Conference League έχει ως αποτέλεσμα να έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», μόλις 6.000 εισιτήρια.

Παρόλα αυτά από την εφημερίδα «La Nazione» επισημαίνεται ότι η αναμέτρηση της Πέμπτης θεωρείται υψηλού κινδύνου όσον αφορά στη δημόσια τάξη και γι’ αυτόν τον λόγο οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

 

Ελλαδα

