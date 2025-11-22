Έξαλλοι στην Τουρκία για το πανό στο ματς Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις στην Τουρκία για το πανό που ανέβασαν χθες στο ματς της Παρτιζάν με τη Φενέρμπαχτσέ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της σερβικής ομάδας απεικόνιζε τον θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.

Οι υπεύθυνοι της Φενέρμπαχτσέ ζήτησαν να κατέβει για να διεξαχθεί το ματς και σήμερα εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για το πανό καταθέτοντας σήμερα και καταγγελία.

Στην επίσημή της θέση η τουρκική ομάδα η οποία εκφράστηκε και από τον Τσεμ Τσιριτσί χθες μετά το ματς…

«Αυτό το πανό ήταν ήδη εκεί όταν κάναμε την προπόνηση. Υποβάλαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις τοπικές αρχές, αλλά επέτρεψαν να παραμείνει στις κερκίδες. Συναντηθήκαμε με τις αρχές μετά τον αγώνα και ζητήσαμε εξηγήσεις. Θα υποβάλουμε την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές αύριο, αλλά οι παίκτες έδωσαν την καλύτερη απάντηση στο γήπεδο. Ας ελπίσουμε ότι θα τους φιλοξενήσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα.

