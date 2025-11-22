ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έξαλλοι στην Τουρκία για το πανό στο ματς Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έξαλλοι στην Τουρκία για το πανό στο ματς Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία για το πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο ματς με την Φενερμπαχτσε. Τι απεικόνιζε…

Εντονότατες είναι οι αντιδράσεις στην Τουρκία για το πανό που ανέβασαν χθες στο ματς της Παρτιζάν με τη Φενέρμπαχτσέ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Στο πανό που ύψωσαν οι οπαδοί της σερβικής ομάδας απεικόνιζε τον θάνατο του σουλτάνου Μουράτ Α’ από τον Σέρβο ιππότη, Μίλος Όμπιλιτς στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389.

Οι υπεύθυνοι της Φενέρμπαχτσέ ζήτησαν να κατέβει για να διεξαχθεί το ματς και σήμερα εκφράζουν την έντονη ενόχλησή τους για το πανό καταθέτοντας σήμερα και καταγγελία.

Στην επίσημή της θέση η τουρκική ομάδα η οποία εκφράστηκε και από τον Τσεμ Τσιριτσί χθες μετά το ματς…

«Αυτό το πανό ήταν ήδη εκεί όταν κάναμε την προπόνηση. Υποβάλαμε τις απαραίτητες καταγγελίες στις τοπικές αρχές, αλλά επέτρεψαν να παραμείνει στις κερκίδες. Συναντηθήκαμε με τις αρχές μετά τον αγώνα και ζητήσαμε εξηγήσεις. Θα υποβάλουμε την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές αύριο, αλλά οι παίκτες έδωσαν την καλύτερη απάντηση στο γήπεδο. Ας ελπίσουμε ότι θα τους φιλοξενήσουμε θερμά και στον επαναληπτικό αγώνα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θρήνος στο ΝΒΑ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Ρόντνεϊ Ρότζερς

NBA

|

Category image

Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να μείνει στην Άρσεναλ και να κερδίσει τίτλους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφαγε τέσσερα πριν τη Πάφο η Μονακό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τεσσάρα της ΑΕΚ, η νίκη - ανάσα της Ομόνοιας Αραδίππου και η συνέχεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Καθάρισαν οι φορ και τώρα Ρεάλ

Ελλάδα

|

Category image

«Δώρο» της Νιούκαστλ σε Άρσεναλ - Ο Μπαρνς υπέγραψε την ήττα της Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φρέναρε τη Γιουβέντους πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ η Φιορεντίνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστή: «Δεν μπήκαμε ποτέ στο ματς»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το άνετο πέρασμα της ΑΕΚ από τη Λευκωσία

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Εμείς κάναμε εύκολο το ματς»

ΑΕΚ

|

Category image

Πέρασε «αέρας» από το ΓΣΠ με τεσσάρα η ΑΕΚ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΚ: Εκτός μάχης με τον Άρη ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ: Η αποστολή για ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Ομόνοια: Οι παίκτες που έμειναν εκτός αποστολής για το «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ταύρος» ο Μαέ, μέσα με Απόλλωνα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη