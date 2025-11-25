Με 25 παίκτες ταξιδεύει η ΑΕΚ στη Ριέκα

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό της για την εκτός έδρας ευρωπαϊκή αποστολή και ετοιμάζεται να πετάξει για Κροατία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ριέκα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

H ενημέρωση από τους κιτρινοπράσινους:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει ότι το πρωί της Τετάρτης (26/11, 09:30) είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της αποστολής της ομάδας μας για την Kροατία, ενόψει του αγώνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League με αντίπαλο την HNK Rijeka, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (27/11, 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου) στο Stadion HNK Rijeka.»

Η αποστολή αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές.

Την Tετάρτη (26/11, στις 19:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας μας στο Stadion HNK Rijeka. Η προπόνηση θα είναι κλειστή για το κοινό και ανοικτή για τους δημοσιογράφους μόνο για τα πρώτα 15 λεπτά. Πριν την προπόνηση στις 18:15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου θα μιλήσει ο προπονητής μας Imanol Idiakez, καθώς και ένας ποδοσφαιριστής.

Η ομάδα μας θα προπονηθεί το πρωί και θα επιστρέψει στην Κύπρο τo απόγευμα της Παρασκευής (28/11)».