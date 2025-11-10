ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φαρίντ: «Πάντα έτοιμος να παίξω - Να δείξω ότι είμαι ικανός για την Ευρωλίγκα»

Οι δηλώσεις του Κένεθ Φαρίντ πριν την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για το Παρίσι.

Με τον Κένεθ Φαρίντ στην αποστολή αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR για το Παρίσι.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε λίγο πριν πετάξει με τη νέα του ομάδα για το ματς με την Παρί, δηλώνοντας έτοιμος να προσφέρει, ενώ σημείωσε πως στόχος του είναι να δείξει πως είναι ικανός για το επίπεδο της Ευρωλίγκας.

«Πάντα είμαι έτοιμος να παίξω. Αγαπώ το μπάσκετ. Προσπαθώ να μένω πάντα έτοιμος σε όποια συνθήκη και αν είναι και όταν χρειαστεί είμαι έτοιμος να παίξω», είπε αρχικά.

 

 

Για το αν έβλεπε Euroleague: «Έβλεπα Εuroleague και κυρίως έβλεπα τους παλιούς μου συμπαίκτες όπως ένα Χουάντσο και ο Χεζόνια. Και βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και συνεχόμενα παιχνίδια και είπα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά για μένα είναι μία ευκαιρία».

 

 

Για το αν τα συνεχόμενα παιχνίδια του θυμίζουν το ΝΒΑ: «Έτσι είναι το μπάσκετ. Τα παιχνίδια δεν είναι κάθε μέρα, οπότε έχεις την ευλογία να έχεις μια μέρα ξεκούρασης. Έχεις την ευκαιρία να ξεκουραστείς και να προετοιμαστείς πριν από κάθε παιχνίδι και είναι και είναι στα πρότυπα του ΝΒΑ»

 

 

Για το αν είναι κουρασμένος από το ταξίδι για να παίξει 15-20 λεπτά: «Είναι μία δοκιμασία, αλλά αυτός είναι και ο λόγος που ήρθα, δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τον εαυτό μου και το πόσα λεπτά θα μου δοθούν στο παρκέ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπω στο παρκέ και να δείξω ότι είμαι ικανός για αυτό το επίπεδο και ότι ακόμα το έχω στην Euroleague παρά τα 35 προς τα 36 χρόνια μου».

 

