Απαγόρευση μεταγραφών για τη Μονακό

Η Μονακό τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών από την Ευρωλίγκα.

Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι επέβαλε απαγόρευση μεταγραφών στη Μονακό. Πρόκειται για μέτρο, το οποίο πάρθηκε λόγω οικονομικών παραβάσεων και έχει άμεση ισχύ. Είναι πάντως σε εξέλιξη η διαδικασία ώστε να υπάρξει τελεσίδικη απόφαση.

Μέχρι να υπάρξει κάτι οριστικό, η Μονακό δεν μπορεί να προχωρήσει στην προσθήκη παικτών, ακόμα και προπονητή και να τους δηλώσει στην Ευρωλίγκα.

Η ανακοίνωση

Η Επιτροπή Ελέγχου της Διοίκησης (MCC), η ανεξάρτητη επιτροπή που εξετάζει την οικονομική απόδοση των συλλόγων και τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς κανονισμούς, έχει παραπέμψει σε δικαστική διαδικασία στην Οικονομική Επιτροπή κατά της AS Monaco, λόγω παράβασης των άρθρων 32.α), 32.γ) και 32.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Ευρωλίκας, σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και έλλειψη συνεργασίας.Εν αναμονή τελικής απόφασης επί του θέματος, η Οικονομική Επιτροπή επέβαλε προσωρινό μέτρο που απαγορεύει στην AS Monaco να εγγράφει νέους παίκτες και προπονητές. Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ.

 

EUROLEAGUE

