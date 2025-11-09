Έφτασε στην Αθήνα ο Κένεθ Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό

Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός άσος προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα πάνε καλά να υπογράψει συμβόλαιο για 2+5 μήνες με το τριφύλλι.

Ο Φαρίντ αύριο το πρωί θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους πράσινους και μετά θα ταξιδέψει με προορισμό τη Γαλλία με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης με την Παρί.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός την Τρίτη παίζει στη Γαλλία με την Παρί και την Πέμπτη με την Ρεάλ στη Μαδρίτη.

