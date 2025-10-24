Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού, ήττα στην Μπολόνια

Τέλος στο σερί του Παναθηναϊκού AKTOR μπήκε στην Μπολόνια. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε εύκολα με σκορ 92-75 από τη Βίρτους στο «PalaDozza», γνωρίζοντας το πρώτο της αρνητικό αποτέλεσμα μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, αλλά και την πρώτη της εκτός έδρας απώλεια στη φετινή Ευρωλίγκα. Με αυτόν το τρόπο, έπεσε στο 4-2 μετά από 6 αγωνιστικές.

Έχοντας σημαντικές απουσίες (Σαμοντούροφ, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Λεσόρ) αλλά και παίκτες σαφώς επηρεασμένους από προβλήματα της τελευταίας στιγμής (Ερνανγκόμεθ, Ρογκαβόπουλος), ο Παναθηναϊκός έδειξε κακό αγωνιστικό πρόσωπο και παραδόθηκε από νωρίς στις διαθέσεις της Βίρτους, χωρίς να φανεί ανταγωνιστικός σε κανένα σημείο του αγώνα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο πληθωρικός Αλεσάντρο Παγιόλα, που έπαιξε εξαιρετική άμυνα και μέτρησε 7 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα. Πολύ καλό ματς και από τον Κάρσεν Έντουαρντς με 22 πόντους, ενώ 14 έβαλε ο Άλεν Σμάιλαγκιτς και 15 ο Ματ Μόργκαν.

Από τον Παναθηναϊκό, που ήταν πολύ άστοχος (4/21 τρίποντα) και είχε 13 ασίστ για ισάριθμα λάθη, διεσώθησαν μόνο ο Τι Τζέι Σορτς με 15 πόντους και ο Τζέντι Όσμαν με 14 πόντους. 19 πόντους μέτρησε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος όμως μπλοκαρίστηκε αποτελεσματικά από την αντίπαλη άμυνα και άργησε να μπει στο «πνεύμα» του ματς.

Στην επόμενη «διαβολοβδομάδα», ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει πρώτα τη Μακάμπι (28/10, 21:15) και έπειτα θα πάει στο Μόντε Κάρλο για να παίξει με τη Μονακό (31/10, 20:00).

Το ματς

Η Βίρτους μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και βρήκε πρώτη πόντους με διπλή προσπάθεια του Τζάλοου, ενώ ο Γιούρτσεβεν απάντησε με δύο καλάθια από κοντά για το 2-4. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με κάρφωμα του Σμάιλαγκιτς στο τρανζίσιον (4-4), ενώ ο Έντουαρντς έγραψε το 6-4 με λέι απ στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Γκραντ απάντησε με κλασικό σουτ από μέση απόσταση (6-6), ενώ ο Παγιόλα με τρίποντο έγραψε το 9-6. Ο Σλούκας μείωσε με μακρινό σουτ πατώντας τη γραμμή (9-8), με τον Σμάιλαγκιτς να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ φάουλ για το 12-8. Ο Όσμαν μείωσε από τη γραμμή των βολών (12-10), με τον Έντουαρντς να ευστοχεί από μέση απόσταση για το 14-10. Ο Ναν βρήκε στόχο σε τρίποντο από τη γωνία, όμως ο Σμάιλαγκιτς απάντησε με γκολ φάουλ για το 17-13. H πρώτη περίοδος έληξε με σκορ 19-15 υπέρ των γηπεδούχων.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Όσμαν και Μόργκαν αντάλλαξαν τρίποντα για το 22-18. Ο Τούρκος φόργουορντ ευστόχησε ξανά από μακριά (24-21), με τον Σορτς να βάζει δύο βολές για το 24-23. Οι Ντιουφ και Μήτογλου σκόραραν από κοντά (26-25), με τη Βίρτους να τρέχει ένα επιμέρους 8-0 χάρη σε καλάθια των Τζάλοου, Ντιουφ και Μόργκαν, φτάνοντας για πρώτη φορά στο +7 (34-25). Ο Ναν ήταν αυτός που έδωσε λύση με σουτ μέσης απόστασης (34-27), με τον Ρογκαβόπουλο να ακολουθεί με καλάθι από κοντά για το 34-29. Η Βίρτους απάντησε με συνεχόμενα καλάθια του Έντουαρντς (38-29), με τον Τζάλοου να διαμορφώνει την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα (40-29). Οι Ιταλοί συνέχισαν το καλό τους διάστημα με συνεχόμενα τρίποντα από Παγιόλα και Τζάλοου, διαμορφώνοντας ένα υπέρ τους +15 (48-33). Το ημίχρονο έληξε 48-35 με λέι απ του Σλούκα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Τζέριαν Γκραντ πήρε το… αίμα του πίσω μετά από έρμπολ σε τρίποντο, διαμορφώνοντας το 50-38 με τρίποντο. Ναν και Έντουαρντς αντάλλαξαν καλάθια (52-40), με τον Μήτογλου να παίρνει βολές και να τις βάζει για το 52-42. Μετά από την αποβολή του Εργκίν Αταμάν, η Βίρτους έχασε τέσσερις βολές, με τον Έντουαρντς ωστόσο να πετυχαίνει πέντε σερί πόντους για το 57-42. Ο Όσμαν έδωσε λύση από τη γραμμή (57-44), με τους Μόργκαν και Σορτς να πετυχαίνουν τρίποντο και γκολ φάουλ, αντίστοιχα, για το 60-47. Η Βίρτους συνέχισε να κυριαρχεί και εκτόξευσε το προβάδισμά της στο +18 με λέι απ του Άλστον και τρίποντο του Βιλντόσα για το 65-47. Ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος συμμάζεψαν λίγο τα πράγματα με βολές (65-51), όμως οι Ντιουφ και Βιλντόσα επανέφεραν σε υψηλά πολύ υψηλά επίπεδα τη διαφορά (69-51). Ο Σορτς με buzzer beater υπέγραψε το 69-53 της τρίτης περιόδου.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Μόργκαν έβαλε τρίποντο (72-53), με τους Σορτς και Ναν να απαντούν για το 72-57. Ο Ντιουφ σκόραρε από κοντά (74-57), διατηρώντας τη Βίρτους με άνεση σε υψηλό προβάδισμα, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έμοιαζε να έχει αποθέματα για να επιστρέψει στο ματς. Ο Σμάιλαγκιτς σκόραρε από κοντά (80-61), με τους Γιούρτσεβεν και Σορτς να μειώνουν (80-65) πριν το κάρφωμα του Ντιουφ για το 82-65. Ναν και Σμάιλαγκιτς πέτυχαν συνεχόμενους πόντους από τη γραμμή των βολών (84-69), με τη Βίρτους να εξασφαλίζει με άνεση την επικράτηση.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-35, 69-53, 92-75

