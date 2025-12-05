Για νέα έκπληξη o Aκρίτας

Στο τρίτο παιχνίδι με τον Μάριο Νικολάου στον πάγκο ο Ακρίτας παίζει (18:00) με την Πάφος FC, θέλοντας να πετύχει νέα έκπληξη.

Η ομάδα της Χλώρακας προέρχεται από εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την ΑΕΚ, ενώ μετρά τρία σερί ματς χωρίς ήττα, κερδίζοντας την ΕΝ Ύψωνα (0-3) και μένοντας στην ισοπαλία 1-1 με Εθνικό (σ.σ. κόντρα στην ομάδα της Άχνας στον πάγκο ήταν ο Αλέξης Γαρπόζης).

Τους υπόλοιπους πόντους της η ομάδα της Χλώρακας τους είχε πάρει με την Ανόρθωση (2-2), την ΑΕΛ (0-2) και τον Εθνικό (0-0) εκτός έδρας, ενώ εντός κέρδισε την Ένωση (1-0).

Έτσι, με 13 βαθμούς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας.