Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

Ο Εθνικός έχει βάθος και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Σπάρτακο. Δεν είναι μόνο η τεσσάρα και η πρόκριση. Μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα είναι και η ψυχολογία που ανέβηκε.

Οι δύο ξένοι επιθετικοί Ροντριγκίνιο και Μπαουτίστα που δεν είναι βασικοί είναι καλή πάστα ποδοσφαιριστών. Έχουν ποιότητα και το δείχνουν. Παρά το ότι παίζουν μόνο αλλαγή και βρίσκονται μόνιμα στην σκιά των Αντερέγκεν και Μπρένο έδειξαν σε ακόμη ένα παιχνίδι ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Μπορούν να καλύψουν ανά πάσα στιγμή τους Αντερέγκεν και Μπρένο. Ο Βραζιλιάνος Ροντριγκίνιο πέτυχε δύο γκολ με τον Σπάρτακο ενώ ο Αργεντινός Μπαουτίστα ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν.

Φλόρες και Πεχλιβάνης

Ο Λούκας Φλόρες που είναι ο αναπληρωματικός του Ιωακείμ Τούμπα, έπαιξε για πρώτη φορά φέτος. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έδειξε ετοιμότητα. Ο Μάριος Πεχλιβάνης που είναι ο αναπληρωματικός του Οφόρι, σκόραρε και έδειξε ξανά ότι μπορεί να βοηθήσει.

Η τρίτη γραμμή

Υπάρχει και μια τρίτη γραμμή ποδοσφαιριστών στην διάθεση του Ίγκορ Ανγκελόφσκι που στο πρωτάθλημα δεν έχουν χρόνο και περιμένουν την ευκαιρία τους. Αυτοί είναι οι Σααντί, Γιάλλουρος, Κράβτσουκ και Μαρινέσκου που αγωνίστηκαν ως αλλαγή στο παιχνίδι κυπέλλου.

Μόνο ΑΕΚ ο Ανγκελόφσκι

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι δήλωσε ικανοποιημένος και από την εμφάνιση και από την πρόκριση στο κύπελλο. Ο Σκοπιανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίηση του προς τους παίκτες του και τους κάλεσε να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ. Η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα θα ολοκληρωθεί σήμερα. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι οι τιμωρημένοι Κονφέ και Κανέ.