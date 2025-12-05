ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

Εφεδρείες, βάθος και ψυχολογία είναι τα θετικά που βγήκαν από την νίκη πρόκριση στο κύπελλο για τον Εθνικό

Ο Εθνικός έχει βάθος και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Σπάρτακο. Δεν είναι μόνο η τεσσάρα και η πρόκριση. Μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα είναι και η ψυχολογία που ανέβηκε.

Οι δύο ξένοι επιθετικοί Ροντριγκίνιο και Μπαουτίστα που δεν είναι βασικοί είναι καλή πάστα ποδοσφαιριστών. Έχουν ποιότητα και το δείχνουν. Παρά το ότι παίζουν μόνο αλλαγή και βρίσκονται μόνιμα στην σκιά των Αντερέγκεν και Μπρένο έδειξαν σε ακόμη ένα παιχνίδι ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Μπορούν να καλύψουν ανά πάσα στιγμή τους Αντερέγκεν και Μπρένο. Ο Βραζιλιάνος Ροντριγκίνιο πέτυχε δύο γκολ με τον Σπάρτακο ενώ ο Αργεντινός Μπαουτίστα ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν.

Φλόρες και Πεχλιβάνης

Ο Λούκας Φλόρες που είναι ο αναπληρωματικός του Ιωακείμ Τούμπα, έπαιξε για πρώτη φορά φέτος. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έδειξε ετοιμότητα. Ο Μάριος Πεχλιβάνης που είναι ο αναπληρωματικός του Οφόρι, σκόραρε και έδειξε ξανά ότι μπορεί να βοηθήσει.

Η τρίτη γραμμή

Υπάρχει και μια τρίτη γραμμή ποδοσφαιριστών στην διάθεση του Ίγκορ Ανγκελόφσκι που στο πρωτάθλημα δεν έχουν χρόνο και περιμένουν την ευκαιρία τους. Αυτοί είναι οι Σααντί, Γιάλλουρος, Κράβτσουκ και Μαρινέσκου που αγωνίστηκαν ως αλλαγή στο παιχνίδι κυπέλλου.

Μόνο ΑΕΚ ο Ανγκελόφσκι

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι δήλωσε ικανοποιημένος και από την εμφάνιση και από την πρόκριση στο κύπελλο. Ο Σκοπιανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίηση του προς τους παίκτες του και τους κάλεσε να στρέψουν αποκλειστικά την προσοχή τους στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ. Η προετοιμασία για τον αυριανό αγώνα θα ολοκληρωθεί σήμερα. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι οι τιμωρημένοι Κονφέ και Κανέ.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη