Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Δεδομένα όχι Παρασκευή, ούτε Τρίτη-Τετάρτη, στο τραπέζι η 30ή Δεκεμβρίου πριν το ντέρμπι «αιωνίων»!

Μετά την αναβολή της αναμέτρησης λόγω της κακοκαιρίας «Byron», έχει ξεκαθαρίσει πλέον ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε δεν θα διεξαχθεί ούτε αύριο (05/12), ούτε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη ή Τετάρτη.

Για την αυριανή διεξαγωγή υπήρχε προσυμφωνία, ωστόσο προέκυψε το «αγκάθι» των υλικοτεχνικών αναγκών, καθώς δεν είναι εφικτό να υποστηριχθούν δύο αγώνες την ίδια ημέρα στην ίδια χώρα (Ολυμπιακός-Φενέρ και Παναθηναϊκός-Βαλένθια).

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η 30ή Δεκεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» στο ΟΑΚΑ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 2 Ιανουαρίου.

Η Euroleague έχει τον τελευταίο λόγο και εξετάζει το ευρύτερο πλαίσιο διαθέσιμων ημερομηνιών για τον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

