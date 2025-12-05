ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

Ο Ρόι Κιν δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έδειχνε φοβισμένη» απέναντι στη Γουέστ Χαμ και δεν ήταν αρκετά «σκληρή» για να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς, μετά την ισοφάριση που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά και το τελικό 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ» την Πέμπτη για την Premier League.

Η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, καθώς το προβάδισμα που της έδωσε ο Ντιόγκο Νταλότ ανατράπηκε στο 83’ από το τέρμα του Σουνγκουτού Μαγκάσα. Είναι η τρίτη φορά στα πέντε τελευταία παιχνίδια που η ομάδα του Μάντσεστερ δεν καταφέρνει να κερδίσει παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Με τον βαθμό της ισοπαλίας, οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν όγδοοι με 22 βαθμούς, 11 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

«Κάθε φορά που βλέπω αυτή τη Γιουνάιτεντ, απογοητεύομαι. Δεν έχει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και δεν έδειξε την απαραίτητη σκληράδα για να καθαρίσει το παιχνίδι», δήλωσε ο Κιν στο Sky Sports. «Στα τρία-τέσσερα τελευταία ματς δείχνουν απελπισμένοι. Πολύ κακοί. Είχαν την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι και ήταν σχεδόν φοβισμένοι».

Ο Νταλότ είχε δηλώσει στο Sky Sports ότι η Γιουνάιτεντ ένιωσε άγχος μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Γουέστ Χαμ, η οποία βρίσκεται στη 18η θέση.

«Ο λόγος που παίζεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις», πρόσθεσε ο Κιν. «Αν αγχώνονται, τότε ανησυχώ γιατί παίζουν για τη Γιουνάιτεντ και τι είναι αυτό που φοβούνται. Φοβούνται τη Γουέστ Χαμ; Γιατί; Έβαλαν δύο γκολ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας αλλά αμύνθηκαν σαν ομάδα της σειράς. Υπάρχει προσδοκία σε αυτό τον σύλλογο, πρέπει να τη διαχειρίζεσαι».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο ΓΣΠ για να το αλλάξει...

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Σλοτ έριξε το... μπαλάκι στη Βίλα, για την κατάσταση του Έλιοτ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση των 12 ομίλων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Β΄ Κατηγορία: Ο ΑΣΙΛ νίκησε τον Διγενή και μπήκε οκτάδα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Η Ε.Ν. Ύψωνα πήρε... οξυγόνο με διπλό επί της Ένωσης που δύσκολα τη γλιτώνει

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Καρσέδο: «Σημαντικό που παραμείναμε στη κορυφή, κάναμε καλό παιχνίδι»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τεσσάρα με... ξεσπάσματα για την Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Στον Ντόναλντ Τραμπ το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άνετη νίκη με «ζωγραφιά» και δεκάρι για τη Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με τις... γνωστές απουσίες αλλά και επιστροφές - Η αποστολή της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Θρίαμβος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ επί του ΠΑΟΚ και έβαλε στην τροπαιοθήκη του το 8ο!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Ελλάδα

|

Category image

Έτοιμοι για… Γιάννη οι Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA

|

Category image

O Byron έσκασε μύτη στο «Στέλιος Κυριακίδης»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γ΄ Κατηγορία: Εκτός έδρας ΑΕΠ Πολεμιδιών και Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη