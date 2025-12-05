Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

Ο Ρόι Κιν δήλωσε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «έδειχνε φοβισμένη» απέναντι στη Γουέστ Χαμ και δεν ήταν αρκετά «σκληρή» για να εξασφαλίσει τους τρεις βαθμούς, μετά την ισοφάριση που δέχθηκε στα τελευταία λεπτά και το τελικό 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ» την Πέμπτη για την Premier League.

Η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να ανέβει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, καθώς το προβάδισμα που της έδωσε ο Ντιόγκο Νταλότ ανατράπηκε στο 83’ από το τέρμα του Σουνγκουτού Μαγκάσα. Είναι η τρίτη φορά στα πέντε τελευταία παιχνίδια που η ομάδα του Μάντσεστερ δεν καταφέρνει να κερδίσει παρότι προηγήθηκε στο σκορ. Με τον βαθμό της ισοπαλίας, οι «κόκκινοι διάβολοι» παραμένουν όγδοοι με 22 βαθμούς, 11 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

«Κάθε φορά που βλέπω αυτή τη Γιουνάιτεντ, απογοητεύομαι. Δεν έχει την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και δεν έδειξε την απαραίτητη σκληράδα για να καθαρίσει το παιχνίδι», δήλωσε ο Κιν στο Sky Sports. «Στα τρία-τέσσερα τελευταία ματς δείχνουν απελπισμένοι. Πολύ κακοί. Είχαν την ευκαιρία να πάρουν το παιχνίδι και ήταν σχεδόν φοβισμένοι».

Ο Νταλότ είχε δηλώσει στο Sky Sports ότι η Γιουνάιτεντ ένιωσε άγχος μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στη Γουέστ Χαμ, η οποία βρίσκεται στη 18η θέση.

«Ο λόγος που παίζεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ότι πρέπει να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις», πρόσθεσε ο Κιν. «Αν αγχώνονται, τότε ανησυχώ γιατί παίζουν για τη Γιουνάιτεντ και τι είναι αυτό που φοβούνται. Φοβούνται τη Γουέστ Χαμ; Γιατί; Έβαλαν δύο γκολ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας αλλά αμύνθηκαν σαν ομάδα της σειράς. Υπάρχει προσδοκία σε αυτό τον σύλλογο, πρέπει να τη διαχειρίζεσαι».