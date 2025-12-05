Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

Ο Μάρκο Βεράτι αποχώρησε από την Αλ Αραμπί, όχι όμως και από το πρωτάθλημα του Κατάρ, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Ντουχαΐλ. Ο 32χρονος Ιταλός διεθνής μέσος άφησε το καλοκαίρι του 2023 τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν για να πάει στο Κατάρ. Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με την Αλ Αραμπί, με την οποία είχε την περασμένη σεζόμν τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 16 συμμετοχές, και η Αλ Ντουχαΐλ είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του.

Πάντως σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Μπουένος Αϊρες «Clarin» ο Ιταλός μέσος είναι πιθανό τον Ιανουάριο να περάσει τον Ατλαντικό για να φορέσει τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι πρώην συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Εντινσον Καβάνι, Αντερ Ερέρα και Λεάντρο Παρέδες έχουν επικοινωνήσει μαζί του και τον παροτρύνουν να βρεθούν ξανά στην ίδια ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αργεντινής.