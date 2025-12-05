ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

Ο Μάρκο Βεράτι αποχώρησε από την Αλ Αραμπί, όχι όμως και από το πρωτάθλημα του Κατάρ, καθώς υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Αλ Ντουχαΐλ. Ο 32χρονος Ιταλός διεθνής μέσος άφησε το καλοκαίρι του 2023 τη Γαλλία και την Παρί Σεν Ζερμέν για να πάει στο Κατάρ. Το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο του με την Αλ Αραμπί, με την οποία είχε την περασμένη σεζόμν τέσσερα γκολ κι άλλες τόσες ασίστ σε 16 συμμετοχές, και η Αλ Ντουχαΐλ είναι ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του. 

Πάντως σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα του Μπουένος Αϊρες «Clarin» ο Ιταλός μέσος είναι πιθανό τον Ιανουάριο να περάσει τον Ατλαντικό για να φορέσει τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως οι πρώην συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν, Εντινσον Καβάνι, Αντερ Ερέρα και Λεάντρο Παρέδες έχουν επικοινωνήσει μαζί του και τον παροτρύνουν να βρεθούν ξανά στην ίδια ομάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αργεντινής.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΚΟΠ πήρε πιστοποιητικό από την UEFA για να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στις ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το μήνυμα αντεπίθεσης στο φινάλε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δικαιώθηκε ο Γιάνσον, πληρώνει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ανάγκη ενίσχυσης... φωνάζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστροφή στη ECOMMBX Basket League με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος–Ακρίτας & ΕΝΠ–ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γίνονται γνωστοί οι όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική μάχη ουραγών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ακαδημία ΣΚΗΤ ΣΚΟΛΕΜ/«Άντρη Ελευθερίου» φιλοξενεί αγώνα σκοποβολής για όλες τις ηλικίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Για νέα έκπληξη o Aκρίτας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη