Για το μήνυμα αντεπίθεσης στο φινάλε

Να κάνει σεφτέ τον Δεκέμβρη. Η Ένωση σήμερα (19:00) έχει τελικό με την E.N. Ύψωνα στο Τάσος Μάρκου. Ο τελικός των τελικών για τους βυσσινί που θέλουν με χίλια την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Θέλουν να σπάσουν το ρόδι και να πανηγυρίσουν για πρώτη φορά. Θέλουν στην 13η αγωνιστική να βάλουν τέλος στις αποτυχίες με τον τραγικό απολογισμό των 11 ήττων και της μιας ισοπαλίας σε 12 παιχνίδια και να κάνουν νέο ξεκίνημα.

Δίχως αύριο

Η ομάδα του Παραλιμνίου προέρχεται από την συντριβή από τον Άρη με 4-0. Είναι ακόμη χωρίς νίκη και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις ένα βαθμό. Έχει την χειρότερη άμυνα και την χειρότερη επίθεση.

Παίζονται πολλά

Στον σημερινό αγώνα παίζονται πολλά σε ότι αφορά τον μέλλον της ομάδας. Η διοίκηση ήταν ξεκάθαρη για το τι θα ακολουθήσει ανάλογα και με την έκβαση αυτού του αγώνα. Μία νίκη, ταυτόχρονα σημαίνει νέο ξεκίνημα αντεπίθεση και ενίσχυση τον Γενάρη. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρθούν άλλες αποφάσεις και ο «νοών νοείτο» για το τι θα ακολουθήσει.

Συναγερμός στο Παραλίμνι

Λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα του σημερινού αγώνα με την Κράσαβα στο Παραλίνι υπάρχει συναγερμός. Η διοίκηση που θέλει γεμάτη την δυτική πραγματοποίησε δυναμική εκστρατεία για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο και να αποτελέσει τον 12ο παίκτη της ομάδας.

Στο τρίτο του Κοσμά

Είναι το τρίτο συνεχόμενο ματς που στον πάγκο θα είναι ο Γιώργος Κοσμάς. Στα δύο προηγούμενα ηττήθηκε από Ανόρθωση με 2-3 και Άρη 4-0. Κόντρα στην Κράσαβα ο Κύπριος τεχνικός θέλει να είναι η τρίτη και φαρμακερή και να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στον βυσσινί πάγκο.

Με αλλαγές

Η τεσσάρα από τον Άρη θα φέρει αλλαγές στην ενδεκάδα. Τερματοφύλακας θα είναι και πάλι ο Παναγιώτου. Μια θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν και οι Έντσον, Ροντρίκο, Δ. Σολωμού, Λ. Κοσμάς. Εκτός πλάνων του Κοσμά λόγω τραυματισμού είναι οι Ιωάννου, Ρισβάνης, Μπαλούα και Χριστοφή.