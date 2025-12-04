ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το παιχνίδι μεταξύ Ολυμπιακού-Φενέρμπαχτσε.

Όπως έγινε γνωστό αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην Αττική δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR πήρε θέση για την απόφαση να αναβληθεί το ματς λέγοντας μέσω story στο Instagram:

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε»

gazzetta.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιάγια Τουρέ: «Ο Γκουαρντιόλα είναι φίδι»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Δεδομένα όχι Παρασκευή, ούτε Τρίτη-Τετάρτη, στο τραπέζι η 30ή Δεκεμβρίου πριν το ντέρμπι «αιωνίων»!

EUROLEAGUE

|

Category image

Μόνη πρώτη με εννιάρα η ΑΕΚ

Φούτσαλ

|

Category image

Σοκ στο Μιλγουόκι: Για έναν μήνα στα «πιτς» ο Αντετοκούνμπο

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

EUROLEAGUE

|

Category image

Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για Απόλλωνα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

A Bola: «Έρχονται απολύσεις στη Ρίο Άβε με απόφαση Μαρινάκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Ομόνοια με τους πρώην... πράσινους η ΑΕΛ!

Φούτσαλ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για ΣΕΦ: «Είμαι αισιόδοξος ότι η απόφαση θα είναι 0-20»

EUROLEAGUE

|

Category image

Γιουβέντους και Ντόρτμουντ ενδιαφέρονται για Μουζακίτη, σύμφωνα με τη «Sun»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία σίγουρα, ίσως και άλλες...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παρτίζαν: Ο Λάσο πιο μπροστά απ’ όλους για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Οριστική αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Η μισή Premier League χτυπάει την πόρτα του Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: To «ραντεβού» Τόμας-Καστέλ με φίλους του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη