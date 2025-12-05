ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

Σημαντικές επιστροφές για το πλάνο του προπονητή της ΑΕΚ

Μετρά σημαντικές επιστροφές ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει του αυριανού (19.00) αγώνα στην «Αρένα» με τον Εθνικό Άχνας. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής αναμένεται να επανεμφανιστούν στο αρχικό σχήμα βασικά γρανάζια της ΑΕΚ, τα οποία, είτε δεν αγωνίστηκαν καθόλου στον τελευταίο αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας, είτε έπαιξαν ως αλλαγή. Ο λόγος για τον στυλοβάτη της άμυνας Μιλίτσεβιτς («καθάρισε» από την τιμωρία του), για το «μηχανάκι» της μεσαίας γραμμής Λέδες (πήρε ανάσες στην Πάφο), τον Ρούμπιο στα φτερά της επίθεσης και φυσικά τον Μπάγιτς που λογίζεται βασικό φορ το τελευταίο διάστημα. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να αποδειχθούν επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Μιλίτσεβιτς πέτυχε έξι γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα κι ένα στην Ευρώπη, ενώ ο Μπάγιτς τρία γκολ στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη. Η επικείμενη επιστροφή Μιλίτσεβιτς στα στόπερ, με παρτενέρ έναν εκ των Ρομπέρζ ή Σαμπορίτ, πολύ πιθανόν να επαναφέρει και τον Εκπολό στην φυσική του θέση, στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα, ο Εκπολό έπαιξε στο κέντρο της άμυνας.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ μπαίνει σε μια σειρά άκρως καθοριστικών αγώνων, αφού ακολουθούν συνεχόμενα ντέρμπι με Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΕΛ και Άρη, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, τις βλέψεις της ομάδας στο πρωτάθλημα. Βέβαια, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι πάντοτε το επόμενο, γι’ αυτό και ο αγώνας με τον Εθνικό είναι must win για τους Λαρνακείς, προκειμένου να βγάλουν αντίδραση μετά το τελευταίο στραβοπάτημα και να διατηρηθούν σ’ επαφή με την κορυφή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΚΟΠ πήρε πιστοποιητικό από την UEFA για να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στις ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το μήνυμα αντεπίθεσης στο φινάλε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δικαιώθηκε ο Γιάνσον, πληρώνει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ανάγκη ενίσχυσης... φωνάζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστροφή στη ECOMMBX Basket League με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος–Ακρίτας & ΕΝΠ–ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γίνονται γνωστοί οι όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική μάχη ουραγών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ακαδημία ΣΚΗΤ ΣΚΟΛΕΜ/«Άντρη Ελευθερίου» φιλοξενεί αγώνα σκοποβολής για όλες τις ηλικίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Για νέα έκπληξη o Aκρίτας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη