Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

Μετρά σημαντικές επιστροφές ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ ενόψει του αυριανού (19.00) αγώνα στην «Αρένα» με τον Εθνικό Άχνας. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής αναμένεται να επανεμφανιστούν στο αρχικό σχήμα βασικά γρανάζια της ΑΕΚ, τα οποία, είτε δεν αγωνίστηκαν καθόλου στον τελευταίο αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας, είτε έπαιξαν ως αλλαγή. Ο λόγος για τον στυλοβάτη της άμυνας Μιλίτσεβιτς («καθάρισε» από την τιμωρία του), για το «μηχανάκι» της μεσαίας γραμμής Λέδες (πήρε ανάσες στην Πάφο), τον Ρούμπιο στα φτερά της επίθεσης και φυσικά τον Μπάγιτς που λογίζεται βασικό φορ το τελευταίο διάστημα. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να αποδειχθούν επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Μιλίτσεβιτς πέτυχε έξι γκολ μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα κι ένα στην Ευρώπη, ενώ ο Μπάγιτς τρία γκολ στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη. Η επικείμενη επιστροφή Μιλίτσεβιτς στα στόπερ, με παρτενέρ έναν εκ των Ρομπέρζ ή Σαμπορίτ, πολύ πιθανόν να επαναφέρει και τον Εκπολό στην φυσική του θέση, στο δεξί άκρο της άμυνας. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ακρίτα, ο Εκπολό έπαιξε στο κέντρο της άμυνας.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ μπαίνει σε μια σειρά άκρως καθοριστικών αγώνων, αφού ακολουθούν συνεχόμενα ντέρμπι με Ομόνοια, Ανόρθωση, ΑΕΛ και Άρη, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, τις βλέψεις της ομάδας στο πρωτάθλημα. Βέβαια, το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι πάντοτε το επόμενο, γι’ αυτό και ο αγώνας με τον Εθνικό είναι must win για τους Λαρνακείς, προκειμένου να βγάλουν αντίδραση μετά το τελευταίο στραβοπάτημα και να διατηρηθούν σ’ επαφή με την κορυφή.