Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Οι εικόνες που εξηγούν γιατί αναβλήθηκε το ματς

Οι εικόνες από τον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ «εξηγούν» γιατί αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε.

Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Οι εικόνες από τους εξωτερικούς χώρους του ΣΕΦ «φωτογραφίζουν» τα αίτια της αναβολής, που μάλιστα αναμένεται να πέσει και ακόμα περισσότερο νερό τις επόμενες ώρες. Μπορεί στο ΣΕΦ εσωτερικά να ήταν ελεγχόμενη η κατάσταση και με την προσθήκη έξτρα μουσαμάδων στην οροφή, όμως εξωτερικά οι πυροσβέστες... πάλευαν να αντλήσουν τα νερά.

