Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος–Ακρίτας & ΕΝΠ–ΕΝΥ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Με δύο σημαντικές αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 13ης αγωνιστικής και τελευταίας του Α΄ Γύρου στην Cyprus League by Stoximan, με τη Stoiximan να προσφέρει ενισχυμένες και ανταγωνιστικές αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος για ακόμη μία αγωνιστική.

Στο στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης», στις 18:00, η πρωτοπόρος Πάφος υποδέχεται τον Ακρίτα στο τοπικό ντέρμπι. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.21 για τη νίκη της ομάδας του Καρσέδο, 5.50 για την ισοπαλία και 15.00 για το διπλό της ομάδας της Χλώρακας. Το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες δίνεται στα 2.52, ενώ στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός νίκης της Πάφου και συνολικού αριθμού τερμάτων άνω των 3,5 προσφέρεται στα 3.15.

Μία ώρα αργότερα, στις 19:00, στο στάδιο «Τάσος Μάρκου», η Ένωση Νέων Παραλιμνίου αναμετράται με την Ένωση Νέων Ύψωνα σε ένα κομβικό παιχνίδι για τη μάχη της ουράς της βαθμολογίας. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 3.65 για τη νίκη της ΕΝΠ, 3.30 για την ισοπαλία και 2.02 για το διπλό του Ύψωνα. Το ενδεχόμενο να σημειωθούν περισσότερα από 2,5 γκολ προσφέρεται στα 2.22, ο καταλογισμός πέναλτι στα 3.35, ενώ η ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο τιμολογείται στο 1.98.

Διαβαστε ακομη