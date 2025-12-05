Γίνονται γνωστοί οι όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026

Παρουσία μεταξύ άλλων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, της Πρόεδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι θα γίνει σήμερα (19:00) στην Γουάσινγκτον η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το Μουντιάλ θα αρχίσει στις 11 Ιουνίου στο στάδιο «Azteca» στην Πόλη του Μεξικού και συνεχίζεται μέχρι τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Στην εκδήλωση, παρουσιαστές θα είναι το σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρεζ, ενώ το καλλιτεχνικό πρόγραμμα έχουν αναλάβει ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, η πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls Νικόλ Σέρζινγκερ και ο Βρετανός σούπεσταρ Ρόμπι Γουίλιαμς, όπως το αμερικανικό συγκρότημα της disco Village People.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά, 48 ομάδες θα χωριστούν σε 12 ομίλους των τεσσάρων, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα 104 αγώνων σε 16 πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό. Έως τώρα όμως είναι γνωστές οι 42 από αυτές με τις υπόλοιπες έξι που θα προέλθουν από τα ευρωπαϊκά (4 θέσεις) και διηπειρωτικά (2 θέσεις) playoffs και θα συμπληρώσουν το παζλ έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Την πρόκριση στα νοκ-άουτ θα πάρουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις κάθε γκρουπ, μαζί με τις 8 καλύτερες τρίτες. Στην κλήρωση θα ισχύσουν περιορισμοί ανά συνομοσπονδία, έτσι ώστε κανένας όμιλος να μην έχει περισσότερες από μία ομάδες από την ίδια περιοχή, με εξαίρεση την UEFA, που με 16 εκπροσώπους μπορεί να έχει έως δύο ομάδες σε κάθε όμιλο.

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η Ισπανία δεν θα βρεθεί στον δρόμο της Αργεντινής ούτε η Γαλλία σε αυτόν την Αγγλίας πριν από τον τελικό. Αυτό διότι οι δύο πρώτες ομάδες του ranking της FIFA αναμένεται να αποφύγουν η μία την άλλη μέχρι τον τελικό της 19ης Ιουλίου, όπως και η τρίτη με την τέταρτη. Τέσσερις εθνικές ομάδες, το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν, έχουν προκριθεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει με όλες τις ομάδες από το γκρουπ 1 να κληρώνονται στους ομίλους 1 έως 12. Στη συνέχεια θα συνεχιστεί με τα γκρουπ 2, 3 και 4 με αυτή τη σειρά.

Το Σάββατο, επίσης στις 19:00, το ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε ξεχωριστή εκδήλωση. Μέχρι τότε, θα είναι γνωστές μόνο οι συνθέσεις των ομίλων, αλλά όχι οι χώροι ή οι ώρες των αγώνων.

Τα γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

2ο γκρουπ: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία

3ο γκρουπ: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

4ο γκρουπ: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, νικητές playoffs της UEFA και των διηπειρωτικών playoffs

