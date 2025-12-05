Η ανάγκη ενίσχυσης... φωνάζει

Πιο ξεκάθαρος δεν μπορούσε να ήταν ο προπονητής της Ανόρθωσης, Τιμούρ Κετσπάγια, μετά τη δύσκολη πρόκριση στο κύπελλο επί της Καρμιώτισσας. «Ο προπονητής πρέπει να παίρνει αποφάσεις. Δεν είναι ευχάριστο αλλά το κάνω για το καλό της Ανόρθωσης. Σε κάποιους παίκτες έδωσα την ευκαιρία και δυστυχώς έδειξαν ότι δεν μπορούν. Μου κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά μου», είπε ο Γεωργιανός τεχνικός.

Όπως είναι φανερό, στην ομάδα της Αμμοχώστου και διά στόματος του καθ’ ύλην αρμόδιου τονίζεται η ανάγκη για αλλαγές στο ρόστερ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, με δεδομένα τα οικονομικά θέματα στην ομάδα της Αμμοχώστου δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει εφικτή η ενίσχυση.

«Έχουμε κάνει ξεκάθαρο πως θέλουμε να προχωρήσουμε σε μεταγραφές. Θέλω να διευκρινίσω κάτι γιατί, όταν λέω αν θα μπορούμε, δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση που είναι στο CAS αλλά και για τις άλλες υποθέσεις που έχουμε διακανονισμούς, ένας να μην τηρηθεί θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνικές (ΣΠΟΡ FM) δηλώσεις η εκπρόσωπος Τύπου, Στέλλα Μάρκου.