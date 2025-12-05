Η Ακαδημία ΣΚΗΤ ΣΚΟΛΕΜ/«Άντρη Ελευθερίου» φιλοξενεί αγώνα σκοποβολής για όλες τις ηλικίες

Η Ακαδημία Σκοποβολής Σκητ ΣΚΟΛΕΜ/ «Άντρη Ελευθερίου», διοργανώνει, υπό την αιγίδα της ΣΚΟΛΕΜ (Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού) και με την υποστήριξη του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσού και της ΣΚΟΚ, σκοπευτικό αγώνα Σκητ, Τραπ και Compak. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 06/12/2025, από τις 08:30 μέχρι τις 16:00, στο Διεθνές Σκοπευτήριο Λεμεσού. Ο αγώνας περιλαμβάνει Σκοπευτικό Τρίαθλο με 25 δίσκους ανά αγώνισμα, προσφέροντας 75 δίσκους συνολικά σε μία ημέρα. Στόχος είναι η ανάδειξη των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η προώθηση της σκοποβολής στην Κύπρο. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν γνωστές προσωπικότητες από τον αθλητικό και πολιτικό χώρο και θα πραγματοποιηθούν απονομές για τις κατηγορίες:

OPEN: Έπαθλα 1-6

ΕΦΗΒΟΥΣ: Έπαθλα 1-3

RE-ENTRY: Έπαθλα 1-2

Συμμετοχή και πλούσια δώρα

Με το τέλος του αγώνα θα πραγματοποιηθούν οι βραβεύσεις και η κλήρωση, που περιλαμβάνει πλούσια δώρα για τους συμμετέχοντες, όπως σκοπευτικό και κυνηγετικό εξοπλισμό και ρουχισμό. Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν κιβώτια φυσιγγίων. Το κόστος συμμετοχής καθορίστηκε στα 30 ευρώ με απευθείας συμμετοχή (Entry) στην κλήρωση και στα 20 ευρώ για επιπλέον συμμετοχή (Re-entry), η οποία διπλασιάζει τις πιθανότητες για το μεγάλο δώρο, που είναι ένα αεροβόλο πιστόλι μάρκας GAMO! Να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση ισοβαθμίας, η τελική κατάταξη των σκοπευτών θα καθοριστεί με τη μέθοδο Count-Back.

Όλα τα καθαρά έσοδα από τον αγώνα θα διατεθούν για την υποστήριξη των νεαρών σκοπευτών της ακαδημίας, ενισχύοντας την προετοιμασία και την ανάπτυξή τους στο άθλημα.

Απονομές και τιμητικές πλακέτες

Τις απονομές θα πραγματοποιήσουν ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, ο λειτουργός του ΚΟΑ Κος Κώστας Σολωμού, και ο πρόεδρος του σωματείου της Λεμεσού, Γιώργος Έλληνας. Τιμητική πλακέτα θα απονεμηθεί στον διευθυντή του Διεθνούς Σκοπευτηρίου Λεμεσού, Λεύκιο Μιλτιάδους, για την πολύτιμη στήριξή του στην Ακαδημία Σκητ ΣΚΟΛΕΜ/ «Άντρη Ελευθερίου». Η απονομή θα γίνει από τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, Σταύρο Παπαδούρη. Επίσης, μέλος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, θα απονείμει τιμητική πλακέτα στον Δημήτρη Λόρδο για τη μακρόχρονη προσφορά του στη σκοποβολή.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα ακόλουθα τηλέφωνα: 96093169 ή 25313580.

Σχετικά με την Ακαδημία Σκητ ΣΚΟΛΕΜ/«Άντρη Ελευθερίου»

Η ακαδημία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2025 με την υποστήριξη της ΣΚΟΚ και της ΣΚΟΛΕΜ. Με τις γνώσεις και την πολύχρονη εμπειρία της, ως πρώην διεθνής σκοπεύτρια με διεθνείς και τοπικές διακρίσεις, η Άντρη Ελευθερίου, ως προπονήτρια του αγωνίσματος Σκητ, δουλεύει με νεαρά ταλέντα και τους προσφέρει τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και καθοδήγηση, ώστε να ανακαλύψουν και να αναδείξουν τις ικανότητές τους. Η ακαδημία καλλιεργεί αξίες, όπως ο σεβασμός και η πειθαρχία, ενώ παράλληλα ενισχύει την αυτοεκτίμηση των παιδιών μέσω της συμμετοχής τους σε αγώνες. Σήμερα, η ακαδημία αριθμεί δέκα μέλη, από 11 μέχρι 17 ετών, τα οποία συμμετέχουν σε τοπικούς αγώνες, ενώ μέσω της ανάπτυξής τους στοχεύουν στην εξασφάλιση συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις. Η προπονήτρια Άντρη Ελευθερίου είναι εργοδοτούμενη της ΣΚΟΚ μέσω της Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αθλητών ΚΟΑ.