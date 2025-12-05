Σημαντική μάχη ουραγών

Το δικό της ενδιαφέρον έχει η σημερινή (19:00) μάχη στο στάδιο «Τάσος Μάρκου» ανάμεσα στην Ένωση και την Ε.Ν. Ύψωνα, τις δυο ομάδες που βρίσκονται στα δυο χαμηλότερα σκαλοπάτια του βαθμολογικού πίνακα.

Οι βυσσινί βρίσκονται στη δυσκολότερη θέση έχοντας μόλις έναν βαθμό σε 12 αγώνες και, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εάν χάσουν κι αυτό το παιχνίδι, τότε, θα αυξηθούν κατακόρυφα οι πιθανότητες να βρεθούν στη β’ κατηγορία τη νέα περίοδο, έστω κι αν είμαστε ακόμη στο φινάλε του πρώτου γύρου.

Από την άλλη, η ομάδα του Ύψωνα μετρά οκτώ σερί ήττες και εννέα συνολικά στη σεζόν και είναι μία θέση πιο πάνω με επτά βαθμούς. Με ενδεχόμενη κατάκτηση του τρίποντου θα ανοίξει τις αποστάσεις από τη σημερινή αντίπαλό της και παράλληλα θα διατηρηθεί σε όσο γίνεται πιο στενή επαφή με τις πιο πάνω ομάδες.