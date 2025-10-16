Γκραντ: «Ν' αντέξουμε στην πίεση της Εφές - Φέτος είναι ακόμα καλύτερη»

Ο Τζέριαν Γκραντ συνοδεύοντας τον Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού AKTOR για την Τουρκία ενόψει της εξόρμησης στην έδρα της Εφές, ανέφερε πως οι «πράσινοι» θα πρέπει να προσέξουν πολύ, από τη στιγμή που η προσεχής αντίπαλός τους εμφανίζεται πιο δυνατή από πέρυσι...

«Είναι η ομάδα που παίξαμε μαζί της την περσινή σεζόν στα playoffs. Πολύ δύσκολη ομάδα και φέτος είναι ακόμα καλύτερη. Θα είμαστε έτοιμοι για ένα δύσκολο παιχνίδι» είπε αρχικά και πρόσθεσε αναφορικά με όσα θα πρέπει να κάνει το «τριφύλλι»:

«Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας και η Εφές έχει δυνατή έδρα και θερμό κοινό. Θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση».

Για την νίκη με τη Βιλερμπάν, τόνισε: «Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Είχαμε χάσει στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα στην έδρα μας και δε θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε και άλλη απώλεια στο σπίτι μας».

sport-fm.gr