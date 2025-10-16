(ΦΩΤΟ) Μαχητές στους παίκτες: «Πρέπει να κερδίσετε το ματς, ας σταματήσουμε την μιζέρια εδώ»

Οι «Μαχητές» ενημερώνουν για την συνάντησή τους με το Δ.Σ της ομάδας καθώς και τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά:

«Σήμερα πραγματοποιήθηκε τόσο η συνάντηση με το Δ.Σ. όπως και η επίσκεψη μας στην προπόνηση. Αντιπροσωπεία του συνδέσμου, όπως είχαμε υποσχεθεί, μίλησε και συζήτησε με το οικοδόμημα του Συλλόγου τόσο για τα εξω-αγωνιστικά όσο και για την κρίσιμη συνέχεια στο αγωνιστικό κομμάτι. Θεωρούμε ότι κάναμε το χρέος μας σαν κόσμος και με το παραπάνω από την αρχή του πρωταθλήματος, σε όλα τα επίπεδα.

Μικρό απόσπασμα από την ομιλία στους ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο

«Ότι και να γίνει αυτός ο αγώνας επιβάλλεται να κερδηθεί από τους εσάς τους ποδοσφαιριστές και γενικά όσοι απαρτίζετε το οικοδόμημα. Ο κόσμος από μόνος του δεν μπορεί να παίξει μπάλα, ο κόσμος θέλει μισή αφορμή για να σας ανεβάσει το ηθικό στα ουράνια. Ας σταματήσουμε την μιζέρια εδώ. Μπείτε στους αγώνες με συγκέντρωση και κάντε αυτό για το οποίο βρίσκεστε εδώ. Εμείς εκεί θα είμαστε και το Σάββατο και κάθε εβδομάδα»

Περήφανε Ανορθωσιάτη, το Σάββατο η θέση ΟΛΩΝ μας είναι στο σπίτι μας. Μετά από αίτημα έχει επιτευχθεί και μειωμένη τιμή εισιτηρίου, ως ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον τεράστιο κόσμο. Ραντεβού στο ΠΑΠ η ώρα 19:00!

Υ.Γ. Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ , ΜΕΣ´ ΤΟ ΝΗΣΙ ΙΔΕΑ!

Υ.Γ.2 Συγχαρητήρια στην καλαθοσφαιρική Ανόρθωση για την σπουδαία 100αρα μέσα στην Δανία στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών ομίλων!»