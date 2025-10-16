Ανεβάζουν στροφές στο Κολόσσι

Ο Σωφρόνης Αυγουστή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του ρυθμού, αναγνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους ματς δεν προσφέρονται για εφησυχασμό.

O Kύπριος τεχνικός προετοιμάζει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο Μαλεκκίδης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ο Μαρσελίνιο από ενοχλήσεις στη γάμπα και ο Βούρος συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Στο μεταξύ, ο Γκάρι Ροντρίγκες θα εκπροσωπήσει τον Απόλλωνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, καθώς το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε ιστορικά την πρόκρισή του στα τελικά της διοργάνωσης! Ο έμπειρος εξτρέμ ήταν αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της τεράστιας επιτυχίας και στον Απόλλωνα ευελπιστούν πως η ψυχολογική ώθηση από αυτό το επίτευγμα θα λειτουργήσει ως «καύσιμο» για ακόμη καλύτερες εμφανίσεις.

Ο Ροντρίγκες διαθέτει ποιότητα, εμπειρία και ικανότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και όλοι στη Λεμεσό πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να ανεβάσει στροφές και να αποτελέσει κομβικό παίκτη για τη συνέχεια της σεζόν.