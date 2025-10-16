Έβαλε τις βάσεις ο Μοντνόρ!

Ο Ολλανδός επιθετικός διανύει την τρίτη του χρονιά στην «Ελαφρά Ταξιαρχία», με την οποία διατηρεί συμβόλαιο μέχρι το 2028, και με βάση τα στατιστικά του στην αρχή της σεζόν έβαλε τις βάσεις για ακόμη μία πετυχημένη χρονιά. Ο Μοντνόρ σε δέκα αγώνες, τέσσερις στα προκριματικά του Conference League και έξι στο πρωτάθλημα, μετράει τρία γκολ και δύο ασίστ. Τη σεζόν 2023-24 είχε καταγράψει, σε 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 10 γκολ και έξι ασίστ, ενώ στην περσινή περίοδο (2024-25) σε 33 παιχνίδια είχε εφτά γκολ και τρεις ασίστ. Η παρουσία του Μοντνόρ στον Άρη ανέβασε και τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2023, όταν φόρεσε την πράσινη φανέλα, δινόταν από το transfermarkt στις 300.000 ευρώ και πλέον η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στις 800.000 ευρώ.