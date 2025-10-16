Διπλό όφελος πριν από το φαβορί!

Θα ήταν ευχής έργον για την ΑΕΚ να καταφέρει να περάσει νικηφόρα από το «Τάσος Μάρκου» το ερχόμενο Σάββατο (χωρίς φυσικά να προκύψουν νέα αγωνιστικά προβλήματα), προτού αναχωρήσει για το Λονδίνο προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει το υπ’ αριθμόν ένα φαβορί για κατάκτηση του φετινού Conference League, την Κρίσταλ Πάλας.

Μια ομάδα που στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της κέρδισε τη Λίβερπουλ και η οποία τη δεδομένη στιγμή φιγουράρει στην 6η θέση της Πρέμιερ Λιγκ, σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ενδεχόμενη νίκη στο Παραλίμνι θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους Λαρνακείς. Θα βελτιώσει, καταρχάς, τη βαθμολογική τους θέση και ταυτόχρονα θα ανεβάσει την ψυχολογία τους ενόψει Κρίσταλ Πάλας. Μια ψυχολογία που δεν ήταν και στα καλύτερά της επίπεδα μετά το τελευταίο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στους περσινούς πρωταθλητές. Η διακοπή του πρωταθλήματος έδωσε την ευκαιρία σε ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών ν’ αποθεραπευτούν και να επανέλθουν, ενώ ταυτόχρονα οι κιτρινοπράσινοι είχαν την ευχέρεια να ηρεμήσουν και ν’ ανασυνταχθούν μετά την ήττα που δέχθηκαν από την Πάφος FC.

Πλην των Γκαρσία και Καμπρέρα, οι οποίοι θα χρειαστούν επιπρόσθετο χρόνο μέχρι να επανέλθουν στην ενεργό δράση, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Αυτή την εποχή, είναι πολύ σημαντικό για τον Βάσκο τεχνικό να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους ετοιμοπόλεμους παίκτες, καθότι το πρόγραμμα που περιμένει την ομάδα του είναι ιδιαίτερα δύσκολο, με συνεχόμενα (καθοριστικά) παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη. Δεν είναι υπερβολή εάν πούμε πως το προσεχές διάστημα θα διαφανεί εάν όντως η ΑΕΚ διαθέτει το κατάλληλο βάθος στο ρόστερ της ώστε ν’ ανταπεξέλθει μ’ επιτυχία σ’ ένα τόσο επίμονο αγωνιστικό πρόγραμμα.