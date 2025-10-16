ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι 13 επιθετικοί που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2026

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι 13 επιθετικοί που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2026

Οι επιθετικοί που μένουν free-agents σε μερικούς μήνες και η μισή... Ευρώπη θα κινηθεί για την απόκτηση τους

Η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη πλησιάζει… και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης έχουν ήδη βρει τα «λάθη» τους στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Αρκετές εξ αυτών έχουν δει τα ζητήματα στην επιθετική τους γραμμή και τον Ιανουάριο θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προχωρήσει σε μεταγραφικές από το κορυφαίο επίπεδο.

Σας παρουσιάζουμε τους 14 επιθετικούς (σέντερ φορ) που από τον Ιανουάριο του 2026 θα μπορούν να διαπραγματευτούν για το μέλλον του, καθώς μένουν χωρίς συμβόλαιο τον Ιούνιο της νέας χρονιάς.

Ο ένας πιο… έμπειρος και ποιοτικός από τον άλλον!

Οι σέντερ φορ που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2026

▪️ Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

▪️ Ροντρίγκο Μουνίθ(Φούλαμ)

▪️ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

▪️ Τζος Μάγια (Γουέστ Μπρομ)

▪️ Πάτσον Ντάκα (Λέστερ)

▪️ Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς)

▪️ Μάουρο Ικάρντι (Γαλατασαράι)

▪️ Κάλουμ Γουίλσον (Γουέστ Χαμ)

▪️ Καρίμ Μπενζεμά (Αλ-Ιτιχάντ)

▪️ Ντάνι Ινγκς (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ)

▪️ Ραούλ Χιμένεθ (Φούλαμ)

▪️ Ντάνι Γουέλμπεκ (Μπράιτον)

▪️ Ιχεανάτσο (Σέλτικ)

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Δύο οι εκτελεστές του γνωστού επιχειρηματία

Category image

Έκαναν το αναμενόμενο οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

ΑΕΚ

|

Category image

Εννιά χρόνια «Αρένα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με... προσοχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη