Οι 13 επιθετικοί που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι του 2026

Η μεταγραφική περίοδος του Γενάρη πλησιάζει… και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης έχουν ήδη βρει τα «λάθη» τους στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Αρκετές εξ αυτών έχουν δει τα ζητήματα στην επιθετική τους γραμμή και τον Ιανουάριο θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προχωρήσει σε μεταγραφικές από το κορυφαίο επίπεδο.

Σας παρουσιάζουμε τους 14 επιθετικούς (σέντερ φορ) που από τον Ιανουάριο του 2026 θα μπορούν να διαπραγματευτούν για το μέλλον του, καθώς μένουν χωρίς συμβόλαιο τον Ιούνιο της νέας χρονιάς.

Ο ένας πιο… έμπειρος και ποιοτικός από τον άλλον!

Οι σέντερ φορ που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2026

▪️ Ντούσαν Βλάχοβιτς (Γιουβέντους)

▪️ Ροντρίγκο Μουνίθ(Φούλαμ)

▪️ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

▪️ Τζος Μάγια (Γουέστ Μπρομ)

▪️ Πάτσον Ντάκα (Λέστερ)

▪️ Μέμφις Ντεπάι (Κορίνθιανς)

▪️ Μάουρο Ικάρντι (Γαλατασαράι)

▪️ Κάλουμ Γουίλσον (Γουέστ Χαμ)

▪️ Καρίμ Μπενζεμά (Αλ-Ιτιχάντ)

▪️ Ντάνι Ινγκς (Σέφιλντ Γιουνάιτεντ)

▪️ Ραούλ Χιμένεθ (Φούλαμ)

▪️ Ντάνι Γουέλμπεκ (Μπράιτον)

▪️ Ιχεανάτσο (Σέλτικ)

