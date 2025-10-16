Ο Νίκολιτς έχει πιο… ψηλά τον Χρυσόπουλο

Η ΑΕΚ την Κυριακή δίνει το πρώτο μεγάλο παιχνίδι εντός των συνόρων. Με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει στη διάθεση του για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια τον τιμωρημένο Φιλίπε Ρέλβας και τους τραυματίες Ζίνι και Ρομπέρτο Περέιρα. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ έχει αμφίβολο τον Άρολντ Μουκουντί, ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα στο κέντρο της άμυνας αν απουσιάσει. Ο Ντομαγκόι Βίντα είναι ο σίγουρος στο κέντρο της άμυνας και… περιμένει τον παρτενέρ του. Αν ο Μουκουντί στην σημερινή προπόνηση είναι καλά και ανταποκριθεί στα τετ, θα παίξει βασικός στα στόπερ. Αν όχι, ο Νίκολιτς φαίνεται να έχει αρκετά ψηλά τον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, ο οποίος στα 23 του περιμένει ευκαιρίες από τον προπονητή του. Έχει παίξει μόνο ένα παιχνίδι με το Αιγάλεω στο Κύπελλο φέτος και 45 λεπτά για ένα ημίχρονο πρόπερσι στο ΑΕΚ-Πανσερραϊκός, ενώ πέρυσι πέρασε την χρονιά στην Κύπρο με την Ανόρθωση όπου πήρε 26 παιχνίδια με 2 γκολ.

Και σε σχέση με την λύση του έμπειρου Μάρκο Γκρούγιτς, ο νεαρός στόπερ ξέρει την θέση, έχει αθλητικά προσόντα και ταχύτητα και είναι πιο ομαλή επιλογή από το να γυρίσεις πίσω έναν χαφ που δεν έχει εντάσεις.

