BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ είναι μέλος της καλύτερης πεντάδας της εβδομάδας στο BCL.
Το Basketball Champions League ανακοίονωσε την κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας, με τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.
Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε το ματς της Ένωσης κόντρα στη Ζολνόκι με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε μία πολύ γεμάτη εμφάνιση.
Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Γουάιτ (Γαλατάσαραϊ), οι υπόλοιποι τέσσερις της πεντάδας.
sport24.gr