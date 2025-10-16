ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

Ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ είναι μέλος της καλύτερης πεντάδας της εβδομάδας στο BCL.

Το Basketball Champions League ανακοίονωσε την κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας, με τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε το ματς της Ένωσης κόντρα στη Ζολνόκι με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε μία πολύ γεμάτη εμφάνιση.

Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Γουάιτ (Γαλατάσαραϊ), οι υπόλοιποι τέσσερις της πεντάδας.

sport24.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Δύο οι εκτελεστές του γνωστού επιχειρηματία

Category image

Έκαναν το αναμενόμενο οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

ΑΕΚ

|

Category image

Εννιά χρόνια «Αρένα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με... προσοχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη