BCL: Με Κρις Σίλβα η καλύτερη πεντάδα της εβδομάδας

Το Basketball Champions League ανακοίονωσε την κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας, με τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν.

Ο Γκαμπονέζος σέντερ τελείωσε το ματς της Ένωσης κόντρα στη Ζολνόκι με 19 πόντους (6/7 δίποντα, 7/8 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ, σε μία πολύ γεμάτη εμφάνιση.

Ράικι ΜακΓκιλ (Λέβιτσε), Χάιμε Φερνάντεθ (Τενερίφη), Ντι Τζέι Χορν (Χαϊδελβέργη) και Φαμπιάν Γουάιτ (Γαλατάσαραϊ), οι υπόλοιποι τέσσερις της πεντάδας.

