«Μιλήσαμε με τον Λεσόρ αλλά εκείνος αποφάσισε να μείνει στον Παναθηναϊκό»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν ανέφερε ότι έκανε προσέγγιση στον Ματίας Λεσόρ αλλά εκείνος επέλεξε να μείνει στον Παναθηναϊκό.

Προσπάθεια να πάρει πίσω στην Παρτίζαν τον Ματίας Λεσόρ έκανε ο πρόεδρος της όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του.

Ο Οστόγια Μιχαϊλοβιτς τόνισε μίλησε με τον άσο του Παναθηναϊκού AKTOR αλλά εκείνος αποφάσισε να παραμείνει στο τριφύλλι…

«Λοιπόν, ο Λεσόρ επέμεινε στο συμβόλαιό του πέρυσι, το οποίο ο Παναθηναϊκός επέκτεινε μετά τον τραυματισμό του. Έτσι έγινε, μιλήσαμε μαζί του και απλώς αποφάσισε εκείνη τη στιγμή να μείνει στον Παναθηναϊκό και αυτό είναι όλο. Δεν είναι μυστικό. Μιλήσαμε μαζί του, πήρε μια τέτοια απόφαση, αλλά είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Λεσόρ. Βοηθήσαμε πραγματικά τον Λεσόρ και ο Λεσόρ μας βοήθησε», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Προήλθε από τη δεύτερη κατηγορία της διοργάνωσης και μεγάλωσε με την Παρτιζάν όσον αφορά την ποιότητά του… Έγινε ο παίκτης που είναι σήμερα. Αλλά επίσης το ανταπέδωσε, έδωσε πολύ ιδρώτα με τη φανέλα της Παρτιζάν. Και όλοι αγαπάμε πραγματικά τον Λεσόρ, είναι ακόμα μέλος της οικογένειάς μας».

 

sportfm.gr

EUROLEAGUE

