Συνέλαβαν τον Βιλντόσα με τη σύζυγό του στην Ιταλία – Επιτέθηκε σε τραυματιοφορείς
Η ιταλική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του Λούκα Βιλντόσα και της συζύγου του Μιλίτσα γιατί επιτέθηκαν σε τραυματιοφορείς χθες μετά το ματς της Μπολόνια με τη Μονακό.
Στη σύλληψη του Λούκα Βιλντόσα και της συζύγου του Μιλίτσα προχώρησε η ιταλική αστυνομία χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι της Μπολόνια με την Μονακό. Ο Αργεντινός άσος όπως αναφέρεται στα ιταλικά ΜΜΕ επιτέθηκε σε τραυματιοφορείς πιάνοντας τον έναν από το λαιμό.