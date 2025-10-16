Ο Κόντε βλέπει τον εφιάλτη να έρχεται και δεν μπορεί να κάνει τίποτα!

Μακριά από τη Νάπολι για πολύ περισσότερο από έναν μήνα αναμένεται να μείνει ο Φρανκ Ζαμπό Ανγκισά λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο χαφ του Αντόνιο Κόντε θα πρέπει να απαντήσει θετικά στην κλήση της εθνικής του ομάδας, του Καμερούν, στα τέλη Νοεμβρίου ή στις αρχές Δεκεμβρίου.

Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει σίγουρα για έναν ολόκληρο μήνα, ενώ ενδέχεται η απουσία του να φτάσει ακόμη και τους δύο μήνες. Ο λόγος; Το τουρνουά είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου, και με το Καμερούν να θεωρείται –όπως πάντα– ένα από τα φαβορί για την πρόκριση στα τελικά στάδια, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ο Ανγκισά να επιστρέψει στην Ιταλία στα τέλη Ιανουαρίου.

Έτσι, λοιπόν, ο Κόντε κινδυνεύει να χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα έναν από τους βασικούς πυλώνες της μεσαίας γραμμής της ομάδας. Ο Ανγκισά είναι κομβικός για τη λειτουργία της Νάπολι, τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι, επομένως η απουσία του μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε μια περίοδο που το πρόγραμμα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό.

Σύμφωνα με τον τωρινό προγραμματισμό, ο Καμερουνέζος μέσος ενδέχεται να χάσει μια σειρά από σημαντικά παιχνίδια σε Serie A και Ευρώπη — ανάλογα φυσικά με την πορεία της εθνικής του στο Κόπα Άφρικα και την ακριβή ημερομηνία της κλήσης του από την ομοσπονδία της χώρας του. Με λίγα λόγια, η Νάπολι καλείται να προετοιμαστεί για ένα διάστημα χωρίς τον Ανγκισά, γεγονός που αναγκάζει τον Αντόνιο Κόντε να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις στη μεσαία γραμμή ενόψει της κρίσιμης περιόδου του χειμώνα.

Αντόνιο Κόντε: Έχει μάθει στα δύσκολα

Οι επιλογές του πάντα ήταν αμφιλεγόμενες. Πολλοί έλεγαν πολλά για αυτές. Ο Αντόνιο Κόντε, όμως, τις πιο πολλές φορές δικαιώθηκε. Βγήκε νικητής. Η αλήθεια είναι ότι έχει μάθει στα δύσκολα. Ότι πάντα ξέρει πως να προσαρμοστεί και τι να κάνει.

Η φάση με τον Ανγκισά είναι ακριβώς ίδια. Οπότε θα βρει το επόμενο σχέδιό του. Για την ώρα δεν ξέρουμε ποιο θα είναι. Αν θα αλλάξει πρόσωπα. Αν θα αλλάξει σχηματισμό. Αλλά η Νάπολι έχει ποιότητα. Σχεδόν παντού. Σε κάθε της γραμμή και αυτό είναι το δυνατό της σημείο. Το μεγάλο της όπλο.

Επίσης, ο Κόντε είναι έμπειρος προπονητής. Έχει δουλέψει με πολύ χειρότερα ρόστερ. Είναι από εκείνους που παίρνουν το 100% από τους παίκτες του. Από τους διαθέσιμους. Η απουσία του Ανγκισά θα είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά ήδη υπάρχει αισιοδοξία. Αυτό δεν θα αλλάξει. Και σίγουρα δεν θα επηρεάσει την ομάδα. Όχι από τώρα. Όχι από τόσο νωρίς.

