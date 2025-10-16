ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έσπασε τα κοντέρ ο Χάβερτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έσπασε τα κοντέρ ο Χάβερτς

Η αποθεραπεία του Κάι Χάβερτς είναι σε πολύ καλό δρόμο, όπως αναφέρουν ολοένα και περισσότερες πηγές κοντά στον παίκτη!

Ο τραυματισμός του Κάι Χάβερτς ήταν ο πρώτος από τους σοβαρούς που είχε φέτος η Άρσεναλ. Σημαντική απώλεια για τα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα. Και πολύ νωρίς. Μιας και μετά την πρεμιέρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο.

Από τότε μέχρι και σήμερα κανείς δεν έχει κάνει γνωστό πότε θα ήταν πιθανό να επιστρέψει. Παρά μόνο ότι ο Γερμανός θα ήταν εκτός αγωνιστικών πλάνων για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν για την ώρα. Σύμφωνα με τη σελίδα «Hand of Arsenal» η αποθεραπεία του έμπειρου παίκτη όχι μόνο πάει καλά. Αλλά πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι γιατροί του αγγλικού συλλόγου έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό.

Μιας και τόσο η θέληση του Κάι Χάβερτς, όσο και το σώμα του δείχνουν ότι όχι μόνο θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μα θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Κάτι που θα κάνει ακόμη πιο εύκολο το έργο του Μίκελ Αρτέτα. Αξίζει να τονίσουμε ότι όσο ήταν υγιής ο Γερμανός παίκτης ήταν ένας από τους αγαπημένους του Βάσκου προπονητή και ο ίδιος το έδειξε σε πολλές περιπτώσεις στηρίζοντάς τον ακόμα και όταν οι εμφανίσεις του δεν ήταν τόσο καλές.

Ο Κάι Χάβερτς και τον περασμένο Φεβρουάριο χρειάστηκε να χάσει πολλά ματς της Άρσεναλ. Μιας και κατά τη mini προετοιμασία των Λονδρέζων στο Ντουμπάι τραυματίστηκε. Ωστόσο, και τότε η αποθεραπεία του είχε πάει καλύτερα από το αναμενόμενο και γύρισε πολύ πιο γρήγορα.

Μένει να δούμε αυτή τη φορά αν η επιστροφή του θα είναι καλύτερη και αν θα παραμείνει υγιής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο. Πλέον βέβαια οι επιλογές της Άρσεναλ στην επίθεση είναι πολύ περισσότερες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πίεση της περασμένης σεζόν σε αυτό το σημείο τουλάχιστον!

sportsking.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Δύο οι εκτελεστές του γνωστού επιχειρηματία

Category image

Έκαναν το αναμενόμενο οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

ΑΕΚ

|

Category image

Εννιά χρόνια «Αρένα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με... προσοχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη