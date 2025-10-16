Έσπασε τα κοντέρ ο Χάβερτς

Ο τραυματισμός του Κάι Χάβερτς ήταν ο πρώτος από τους σοβαρούς που είχε φέτος η Άρσεναλ. Σημαντική απώλεια για τα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα. Και πολύ νωρίς. Μιας και μετά την πρεμιέρα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο.

Από τότε μέχρι και σήμερα κανείς δεν έχει κάνει γνωστό πότε θα ήταν πιθανό να επιστρέψει. Παρά μόνο ότι ο Γερμανός θα ήταν εκτός αγωνιστικών πλάνων για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν για την ώρα. Σύμφωνα με τη σελίδα «Hand of Arsenal» η αποθεραπεία του έμπειρου παίκτη όχι μόνο πάει καλά. Αλλά πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Οι γιατροί του αγγλικού συλλόγου έχουν μείνει με το στόμα ανοιχτό.

Μιας και τόσο η θέληση του Κάι Χάβερτς, όσο και το σώμα του δείχνουν ότι όχι μόνο θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μα θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο. Κάτι που θα κάνει ακόμη πιο εύκολο το έργο του Μίκελ Αρτέτα. Αξίζει να τονίσουμε ότι όσο ήταν υγιής ο Γερμανός παίκτης ήταν ένας από τους αγαπημένους του Βάσκου προπονητή και ο ίδιος το έδειξε σε πολλές περιπτώσεις στηρίζοντάς τον ακόμα και όταν οι εμφανίσεις του δεν ήταν τόσο καλές.

Ο Κάι Χάβερτς και τον περασμένο Φεβρουάριο χρειάστηκε να χάσει πολλά ματς της Άρσεναλ. Μιας και κατά τη mini προετοιμασία των Λονδρέζων στο Ντουμπάι τραυματίστηκε. Ωστόσο, και τότε η αποθεραπεία του είχε πάει καλύτερα από το αναμενόμενο και γύρισε πολύ πιο γρήγορα.

Μένει να δούμε αυτή τη φορά αν η επιστροφή του θα είναι καλύτερη και αν θα παραμείνει υγιής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο. Πλέον βέβαια οι επιλογές της Άρσεναλ στην επίθεση είναι πολύ περισσότερες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει η πίεση της περασμένης σεζόν σε αυτό το σημείο τουλάχιστον!

sportsking.gr