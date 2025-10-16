Ντοναρούμα: Αποκάλυψε την διαφορά ανάμεσα σε Παρί και Μάντσεστερ Σίτι

Μια από τις πιο ακριβές και… έξυπνες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, ήταν αυτή του Ντοναρούμα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Άγγλοι προχώρησαν στην απόκτηση του έμπειρου σταρ από την Παρί Σεν Ζερμέν και ο Ιταλός έχει γίνει με το “καλημέρα” βασικός και αναντικατάστατος στην 11άδα της ομάδας του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Μάλιστα, με δηλώσεις του ο Ντοναρούμα ξεκαθάρισε πως όλοι στον σύλλογο τον έχουν μαγέψει με την συμπεριφορά τους, δείχνοντας πιο χαρούμενος από ποτέ για την απόφαση του να μετακομίσει στο Μάντσεστερ.

Τα όσα δήλωσε ο Ντοναρούμα

«Νιώθω σαν στο σπίτι μου στη Μάντσεστερ Σίτι, παρόλο που δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μετακόμισα εκεί. Με ήθελαν πολύ, με έκαναν να νιώθω σημαντικός και με θεωρούν ήδη δικό τους.

«Νιώθεις μαγεμένος ακούγοντάς τον Πεπ Γκουαρντιόλα. Νόμιζα ότι θα ήταν έτσι, αλλά η πραγματικότητα είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι περίμενα. Ελπίζω να μείνω στο Μάντσεστερ όσο το δυνατόν περισσότερο και να έχω μια πραγματικά μοναδική εμπειρία…»

sportsking.gr