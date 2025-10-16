ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζιρού: «Θέλω να παίξω ακόμη μία σεζόν με τη Λιλ και μετά να αποσυρθώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζιρού: «Θέλω να παίξω ακόμη μία σεζόν με τη Λιλ και μετά να αποσυρθώ»

Δεν λέει να βγει στη σύνταξη ο 39χρονος Ολιβιέ Ζιρού, με τον Γάλλο σούπερ σταρ σε δηλώσεις του να τονίζει ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για ακόμη μία σεζόν.

Το φονικό ένστικτο ενός επιθετικού δεν σβήνει ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Τρανή απόδειξη είναι ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών συνεχίζει να γράφει τον δικό του μύθο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Ο Γάλλος αποχώρησε από τη Μίλαν και την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι και υπέγραψε με τη Λος Άντζελες FC, δοκιμάζοντας την τύχη του και στο MLS.

Πλέον ο πολύπειρος κεντρικός επιθετικός επέστρεψε στην πατρίδα του, με τη Λιλ να του δίνει την ευκαιρία να αποδείξει πως ακόμη και στα 39 του είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης.

Σε συνολικά οκτώ συμμετοχές έχει ήδη σκοράρει τρία τέρματα, με τον Γάλλο να κάνει από τώρα τα σχέδια του για τη νέα σεζόν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Ζιρού τόνισε ότι θέλει να αγωνιστεί και την επόμενη σεζόν με τη φανέλα της Λιλ και ύστερα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να απολαύσει την συνταξιοδότηση του.

Χαρακτηριστικά ο Ολιβιέ Ζιρού ανέφερε ότι: «Ναι θα ήθελα να παίξω και την επόμενη σεζόν και μετά ν’ αποσυρθώ. Όλα εξαρτώνται από τη διοίκηση».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Δύο οι εκτελεστές του γνωστού επιχειρηματία

Category image

Έκαναν το αναμενόμενο οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

ΑΕΚ

|

Category image

Εννιά χρόνια «Αρένα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με... προσοχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη