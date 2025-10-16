Ζιρού: «Θέλω να παίξω ακόμη μία σεζόν με τη Λιλ και μετά να αποσυρθώ»

Το φονικό ένστικτο ενός επιθετικού δεν σβήνει ποτέ, όσα χρόνια και αν περάσουν. Τρανή απόδειξη είναι ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών συνεχίζει να γράφει τον δικό του μύθο στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Ο Γάλλος αποχώρησε από τη Μίλαν και την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2024, έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι και υπέγραψε με τη Λος Άντζελες FC, δοκιμάζοντας την τύχη του και στο MLS.

Πλέον ο πολύπειρος κεντρικός επιθετικός επέστρεψε στην πατρίδα του, με τη Λιλ να του δίνει την ευκαιρία να αποδείξει πως ακόμη και στα 39 του είναι ένας ποδοσφαιριστής παγκόσμιας κλάσης.

Σε συνολικά οκτώ συμμετοχές έχει ήδη σκοράρει τρία τέρματα, με τον Γάλλο να κάνει από τώρα τα σχέδια του για τη νέα σεζόν.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο Ζιρού τόνισε ότι θέλει να αγωνιστεί και την επόμενη σεζόν με τη φανέλα της Λιλ και ύστερα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να απολαύσει την συνταξιοδότηση του.

Χαρακτηριστικά ο Ολιβιέ Ζιρού ανέφερε ότι: «Ναι θα ήθελα να παίξω και την επόμενη σεζόν και μετά ν’ αποσυρθώ. Όλα εξαρτώνται από τη διοίκηση».

