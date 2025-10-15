ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς με Μακάμπι

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβαν στο ματς του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο παιχνίδι του στη «διαβολοβδομάδα» της Ευρωλίγκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν χωρίς Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης το βράδυ της Πέμπτης (16/10, 22:00) στο Βελιγράδι.

Η συγκεκριμένη τριάδα, συν τον Αμερικανό γκαρντ, είναι στα… πιτς το τελευταίο διάστημα και η απουσία της έχει κοστίσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συνεπώς, ο 60χρονος τεχνικός θα έχει τα ίδια «όπλα» στη διάθεσή του σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην Εφές στο ΣΕΦ, στο οποίο ηττήθηκε με 82-78. Υπενθυμίζεται ότι οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Παπανικολάου, Χολ, Λι, Αντετοκούνμπο, Νετζήπογλου και Λαρεντζάκης συνέθεσαν τη 12άδα με τον τελευταίο να μην χρησιμοποιείται καθόλου.

 

Διαβαστε ακομη