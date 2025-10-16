Ολυμπιακός: Νοκ-άουτ με ΑΕΛ o Στρεφέτσα

Χωρίς τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα θα ταξιδέψει στη Λάρισα ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (18/10, 17:00) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο 28χρονος εξτρέμ δεν έχει καταφέρει να συμμετάσχει συστηματικά στις προπονήσεις των νταμπλούχων Ελλάδας το τελευταίο διάστημα και έτσι θα μείνει οριστικά εκτός από την αναμέτρηση με τους βυσσινί.

Θυμίζουμε πως ο Στρεφέτσα είχε μείνει εκτός και από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ενώ για τον Ολυμπιακό οι διαθέσιμοι εξτρέμ είναι οι Μαρτίνς, Ποντένσε, Καμπελά και Πνευμονίδης.

Από την άλλη μεριά, ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι καλά, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον κράτησε εκτός από το ματς με τον ΠΑΟΚ αλλά και από τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας και πιθανότατα θα πάρει φανέλα βασικού για τον Ολυμπιακό.

