«Σέρνεται» ο Ίσακ: Κάτω του μετρίου τα στατιστικά του!

Όλοι ξέρουν το ταλέντο του. Όλοι ξέρουν το επίπεδό του όσον αφορά τα τελειώματα και τα γκολ που μπορεί να προσφέρει. Δεν το έδειξε μόνο στη Νιούκαστλ. Αλλά και αλλού. Ο Αλεξάντερ Ίσακ, όμως, δεν περνάει την καλύτερη φάση της καριέρας του. Προς το παρόν τουλάχιστον. Οι περισσότεροι ήταν σίγουροι ότι θα έκανε το μπαμ από την ώρα και τη στιγμή που πήγε στη Λίβερπουλ.

Αλλά η θεωρία με την πραγματικότητα διαφέρουν πολύ. Στα τελευταία δέκα ματς ο έμπειρος επιθετικός μετράει μόλις ένα γκολ και μία ασίστ. Λίγα πράγματα για εκείνον. Το θέμα, όμως, δεν είναι τα στατιστικά του. Ούτε τα νούμερα που έχει καταγράψει για την ώρα. Είναι θέμα χρόνου αυτά να πάνε καλύτερα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ προβληματίζει με την εικόνα του. Με τις εμφανίσεις του. Και όλα αυτά, όπου πριν από μερικούς μήνες με τη φανέλα της Νιούκαστλ έδειχνε ατρόμητος και μπορούσε να τα βάλει με τους καλύτερους αμυντικούς. Τις καλύτερες άμυνες. Και να μην τον σταματήσει ή περιορίσει κανείς. Για την ώρα, όμως, από την ώρα και τη στιγμή που πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ δεν δείχνει αυτό το πρόσωπο. Αλλά ότι δεν πατάει καλά στα πόδια του και όσο περνάνε τα ματς χωρίς γκολ του, τόσο η πίεση ανεβαίνει για εκείνον.

Η εθνική ομάδα της Σουηδίας τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν πάντα έναν καλό και εμβληματικό παίκτη στην επίθεσή της. Όπως ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Εσχάτως έχει δύο και μάλιστα top class!

Ο λόγος για τον Αλεξάντερ Ίσακ και τον Βίκτορ Γιόκερες. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν ήταν όπως έπρεπε στο εντός έδρας ματς κόντρα στο Κόσοβο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάπως έτσι ήρθε μία οδυνηρή ήττα. Ένα αποτέλεσμα που σχεδόν κανένας δεν το περίμενε! Ειδικά με αυτούς τους δύο μέσα!

Rough going for Sweden's two star strikers for club and country so far this season 😬 pic.twitter.com/3uDR17BWhr — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

