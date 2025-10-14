Λύγισε στο φινάλε ο Ολυμπιακός απέναντι στην Εφές

Το βράδυ της Τρίτης (14/10), στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, δύο σπουδαίες ομάδες έδωσαν μία φαντασμαγορική μάχη.

Ολυμπιακός και Εφές έπαιξαν ματς που θύμιζε αγώνα σειράς playoffs, με τους Τούρκους να παίρνουν το αποτέλεσμα (82-78) στην τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Σε ένα σαραντάλεπτο-φωτιά, με εκπληκτική αποτελεσματικότητα στο πρώτο μέρος και πολύ περισσότερη άμυνα στο δεύτερο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε και τους 11 πόντους του στα πρώτα τέσσερα λεπτά, ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε έξι σουτ, με τον Νιλικίνα, τον Γουόρντ και τον Πίτερς να είναι οι τρεις που ξεχώρισαν.

Οι Πειραιώτες σούταραν με απίθανα ποσοστά στο πρώτο εικοσάλεπτο, όταν έβαλαν 51 πόντους, όσο όμως περνούσε η ώρα, τόσο τα αποθέματα ενέργειάς τους έπεφταν καθώς το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ήταν ακόμη φρεσκο στα κορμιά τους.

Εκπληκτικό φινάλε στο ματς από τον Αϊζάια Κορντινιέ που έβαλε κρίσιμα καλάθια, ασταμάτητος με 20 πόντους ο Κόουλ Σουάιντερ που συστήθηκε στο ευρύ κοινό, Ντόζιερ από μέση απόσταση και Λάρκιν έκαναν επίσης σημαντική ζημιά στον Ολυμπιακό για την Εφές που ανέβηκε στο 2-2.

Ο αγώνας

Με την κλασική του πεντάδα (Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ) άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, που είχε γκολ-φάουλ του Σάσα και τρία τρίποντα του Ντόρσεϊ για το 12-2 στο τρίτο λεπτό. Η Εφές έδειξε πόσο σπουδαίο ρόστερ έχει και με ξέσπασμα κυρίως του Λάρκιν πήγε στο +5 (16-21) πριν συμπληρωθεί το επτάλεπτο, όμως οι Πειραιώτες σούταραν εκπληκτικά από την περιφέρεια (6/8 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο) για να μείνουν κοντά στο τέλος της περιόδου (25-28).

Με τον Ντόρσεϊ στον πάγκο, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να κυκλοφορήσει περισσότερο τη μπάλα στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως ο Σουάιντερ τα έβαλε όλα και η Εφές πήγε στο +10 (31-41) στο 13′. Πώς απάντησαν οι Πειραιώτες; Με timeout, με σερί 11-0 για το 42-41 στο 17′ και με πολύ καλό διάβασμα την ώρα που η γλώσσα του σώματος τα έλεγε όλα για την καταπόνηση που αισθάνονταν οι περισσότεροι του παρκέ. Το 51-48 του ημιχρόνου ήταν χορταστικό, όμως και οι δύο προπονητές είχαν παράπονα.

Ο Ολυμπιακός μπήκε με φόρα στο β’ μέρος, πήγε στο +7 (55-48) με Γουόρντ και Νιλικίνα να πιέζουν, αλλά τον Αμερικανό να κάνει το τρίτο του φάουλ στο 24′ και να πηγαίνει στον πάγκο με τη διαφορά στους τέσσερις. Ο Πίτερς με το τέταρτο τρίποντό του (67-61 στο 28′) κράτησε τους ερυθρόλευκους σε απόσταση, όμως το φινάλε της τρίτης περιόδου βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες (67-67) χάρη κυρίως στο νέο ξέσπασμα του Σουάιντερ που έφτασε τους 20.

Οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ για σχεδόν τρία λεπτά στις αρχές της τέταρτης, με τον Μπαρτζώκα να βλέπει το σχήμα με Λι – Νιλικίνα και Πίτερς – Βεζένκοβ να μη λειτουργεί. Επανέφερε τον Γουόρντ κι εκείνος ξεχώρισε και πάλι, έδωσε την έβδομη ασίστ για καρφωματάρα του Χολ για το 76-74 στο 38′ και είδε τον Νιλικίνα να βάζει μεγάλο καλάθι για το 78-77 στο 39′. Ο Κορντινιέ απάντησε για το 78-79, ο Ντόρσεϊ αστόχησε από μέση απόσταση, ο Λάρκιν έβαλε τις βολές για το +3 κι ο Βεζένκοβ αστόχησε σε τρίποντο υπό την πίεση του Αμερικανού γκαρντ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-28, 51-48, 67-67, 78-82

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στην 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Χάλα Πιονίρ (16/10 στις 22:00), ενώ η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (17/10 στις 20:30).

Πηγή: sport24.gr