Μεγάλο κριτήριο αποτελούν για τον Απόλλωνα τα παιχνίδια που ακολουθούν στο πρωτάθλημα όσον αφορά την επιδίωξη για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο στο τέλος της χρονιάς.

H ομάδα της Λεμεσού χρειάζεται γερές αποδείξεις ότι μπορεί να ονειρεύεται την επίτευξη του στόχου που τέθηκε στην αρχή της σεζόν.

Βαθμολογικά το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση με 16 βαθμούς και μέσω των επόμενων αγώνων θα κυνηγήσει να πλασαριστεί ακόμη πιο ψηλά.

Η πρώτη απόπειρα για να ψαλιδιστεί η διαφορά θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή (23/11, 19:00) απέναντι στην εκ των πρωτοπόρων Ομόνοια, ενώ ακολουθoύν παιχνίδια με ομάδες που βρίσκονται πιο πίσω (ΑΕΛ, Ανόρθωση). Πριν από τη διακοπή για τα Χριστούγεννα θα παίξει επίσης με Άρη (14/12) και ΕΝ Ύψωνα (21/12).