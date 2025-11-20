Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

O Aλέξανδρος Πασχαλάκης αντιμετωπίζει μυικό τραυματισμό στη γάμπα, ο οποίος θα τον κρατήσει για καιρό εκτός. Έτσι δεν θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ για το Champions League.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες θα ζητήσουν την άμεση αντικατάστασή του από τη λίστα Α’, με τον Νίκο Μπότη να παίρνει τη θέση του. Θυμίζουμε πως διαθέσιμοι μέσω της λίστας Β’ είναι και οι Έξαρχος, Κουρακλής.

Τι ισχύει με τη λίστα της UEFA και τους τερματοφύλακες

Κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τερματοφύλακες στη λίστα Α και τουλάχιστον τρεις συνολικά (αθροιστικά στη Λίστα Α’ και Β’).

Εάν μία ομάδα δεν μπορεί να έχει τουλάχιστον δύο τερματοφύλακες στη λίστα Α εξαιτίας μακροπρόθεσμου τραυματισμού (τουλάχιστον 30 ημερών) μπορεί να αντικατασταθεί από υγιή γκολκίπερ. Η ομάδα πρέπει να προσκομίσει στην UEFA αποδεικτικά έγγραφα, ενώ η Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να εξετάσει τον ποδοσφαιριστή.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι locally trained player, ακόμη κι αν ο τραυματίας ήταν.

Εάν ο τερματοφύλακας αναρρώσει πριν το πέρας των 30 ημερών παραμένει εκτός. Στη συνέχεια επιστρέφει στη λίστα.

