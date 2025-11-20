Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Σε αγώνα για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Futsal ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 7-0 της Αθηαίνου AC και με την πέμπτη του νίκη ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος και την ισοπαλία της πρωτοπόρου ΑΕΚ, εκτός έδρας, με 3-3 με την ΑΕΛ.

Ο ΑΠΟΕΛ έφθασε τους 17 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ έχει 16 και η ΑΕΛ, που είναι στην 5η θέση, 12 βαθμούς. Τρίτος με 13 βαθμούς είναι ο Αραράτ που συνέτριψε με 11-2 τη Δόξα Παλαιομετόχου.

Ισόβαθμη με τον Αραράτ είναι η Ομόνοια που αγωνίζεται την Παρασκευή (20/11) με τον Απόλλωνα που έχει 12 βαθμούς. Την ίδια ημέρα θα γίνει και ο αγώνας Ελπίδα Αστρομερίτη (3β.) – ΕΝ Λατσιών (6β.).

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ 3-3

ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC 7-0

Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου 11-2

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών

20:30 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας