Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι γαλαζοκίτρινοι αξιοποίησαν πλήρως την ισοπαλία της πρωτοπόρου ΑΕΚ με την ΑΕΛ και με εύκολη δική τους νίκη ανέβηκαν στην κορυφή
Σε αγώνα για την 7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Futsal ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 7-0 της Αθηαίνου AC και με την πέμπτη του νίκη ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενος και την ισοπαλία της πρωτοπόρου ΑΕΚ, εκτός έδρας, με 3-3 με την ΑΕΛ.
Ο ΑΠΟΕΛ έφθασε τους 17 βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ έχει 16 και η ΑΕΛ, που είναι στην 5η θέση, 12 βαθμούς. Τρίτος με 13 βαθμούς είναι ο Αραράτ που συνέτριψε με 11-2 τη Δόξα Παλαιομετόχου.
Ισόβαθμη με τον Αραράτ είναι η Ομόνοια που αγωνίζεται την Παρασκευή (20/11) με τον Απόλλωνα που έχει 12 βαθμούς. Την ίδια ημέρα θα γίνει και ο αγώνας Ελπίδα Αστρομερίτη (3β.) – ΕΝ Λατσιών (6β.).
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ 3-3
ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC 7-0
Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου 11-2
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών
20:30 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας