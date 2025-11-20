Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας ο Φερναντίνιο: «Δεν υπάρχει πια κάτι στο ποδόσφαιρο που να μου δίνει κίνητρο»

Επισημοποίησε ότι κρεμάει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ο Φερναντίνιο!

Έχοντας μπει στο 40ό έτος της ηλικίας του και όντας χωρίς ομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν αποχώρησε από την Ατλέτικο Παραναένσε, ο Βραζιλιάνος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, μέσω δηλώσεων που έκανε στο πλαίσιο ενός αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στον οποίο συμμετείχε.

«Είμαι εξουθενωμένος που έτρεξα για 30 λεπτά απόψε. Δεν υπάρχει πια κάτι στο ποδόσφαιρο που να μου δίνει κίνητρο. Έχω ήδη πετύχει σπουδαία πράγματα. Εκμεταλλεύτηκα όσο περισσότερο μπορούσα την καριέρα μου, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να απολαύσω τον χρόνο μου με την οικογένειά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φερναντίνιο.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από την Ατλέτικο Παραναένσε, ο Φερναντίνιο μετακόμισε στην Ευρώπη το 2005, όταν εντάχθηκε στη Σαχτάρ, με την οποία εντυπωσίασε και έκανε γνωστό το όνομά του στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Το 2013 η Μάντσεστερ Σίτι τον έκανε δικό της βγάζοντας από τα ταμεία της 40 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια μέτρησε μαζί της 383 εμφανίσεις και στέφθηκε 5 φορές πρωταθλητής Αγγλίας, πριν αποχωρήσει το 2022. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε και σε 53 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας!

