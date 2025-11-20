Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

Ο Μόντε Μόρις οδεύει προς αποδέσμευση από τους Ιντιάνα Πέισερς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του Σαμς Xαράνια και του ESPN. Η ομάδα της Ιντιανάπολις προσανατολίζεται στο να ανοίξει χώρο στο ρόστερ, προκειμένου να υπογράψει τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του 30χρονου περιφερειακού είχε προταθεί στον Ολυμπιακό τον Σεπτέμβρη, ως πιθανή λύση για την περιφέρεια. Παρ’ όλα αυτά, ο Αμερικανός ήθελε να παραμείνει στο ΝΒΑ και τελικά συμφώνησε τότε με τους περσινούς φιναλίστ της λίγκας.

Τώρα απομένει να φανεί αν ο Μόρις θα θεωρήσει πως είναι η κατάλληλη στιγμή για την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, ή αν θα προκύψει άλλη ομάδα από το ΝΒΑ που θα θελήσει να προσθέσει στο δυναμικό της έναν έμπειρο οργανωτή.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο παίκτης θα περάσει πρώτα από τη διαδικασία των waivers. Αν μέσα σε 48 ώρες δεν υπάρξει ομάδα που θα «απορροφήσει» το υπάρχον συμβόλαιό του, τότε ο Μόρις θα μείνει ελεύθερος και θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Στα έξι παιχνίδια που έπαιξε με τους Πέισερς, ο Μόρις μέτρησε φέτος 3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr