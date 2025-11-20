Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

Η μεγάλη εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική του Champions League πλησιάζει, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μπροστά τους μια πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία, κόντρα στη «βασίλισσα»!

Όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα κάνει την τελευταία της προπόνηση ενόψει της αναμέτρησής της με τους Πειραιώτες στη Μαδρίτη, το πρωί της Τρίτης 25/11, ενώ στη συνέχεια η αποστολή θα ταξιδέψει για την Ελλάδα

Έτσι, οι παίκτες της Ρεάλ δεν θα προπονηθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πριν από το μεγάλο παιχνίδι, ενώ θυμίζουμε ότι μερικές μέρες νωρίτερα (23/11), θα έχουν παίξει εκτός έδρας με την Έλτσε, για τη 13η αγωνιστική της ισπανικής La Liga.