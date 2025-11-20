Θέλει να επιστρέψει στην Premier League o Τόνεϊ – Στόχος του να είναι στις κλήσεις του Τούχελ!

Σκέψεις… επαναπατρισμού για τον Ίβαν Τόνεϊ, με τον πρώην παίκτη της Μπρέντφορντ να αναζητά την αγωνιστική του φόρμα, ώστε να καταφέρει να αγωνιστεί με την εθνική Αγγλίας στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πιο αναλυτικά, ο 29χρονος επιθετικός θέλει τόσο πολύ να επιστρέψει, που είναι διατεθειμένος να χάσει και κάποια χρήματα, ώστε να αγωνιστεί ξανά στην Premier League.

Δύο ομάδες από το «Νησί» φαίνεται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Τότεναμ και η Έβερτον. Με κάποιες καλές εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ίσως πείσει τον Τούχελ, να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για το Μουντιάλ του 2026.





England365.gr