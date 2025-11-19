Πρόβλημα με Γουόρντ ενόψει Παρί στον Ολυμπιακό – Παίζει ο Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τα προβλήματα δεν… απουσιάζουν.

Έτσι στη σημερινή προπόνηση ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν είχε στη διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ καθώς ένιωθε ένιωσε ένα σφίξιμο στη γάμπα.

Η συμμετοχή του στο ματς της Παρασκευής δεν μπορεί να αποκλειστεί, καθώς υπάρχει και η αυριανή προπόνηση στην οποία θα δοκιμάσει να γυμναστεί και εάν τα καταφέρει τότε θα… δηλώσει παρών για την αναμέτρηση με τους Γάλλους.

Το καλό μαντάτο από τη σημερινή προπόνηση έχει να κάνει με τον Νιλικίνα. Ο Γάλλος άσος γυμνάστηκε κανονικά, έδειξε ότι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και έτσι θα μπορέσει να αγωνιστεί.

