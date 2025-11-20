Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Δεν πειραματίζεται ο τεχνικός του Εθνικού, Ίγκορ Ανγκελόφσκι

Οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου ετοιμάζονται για να παίξουν στα δύο άκρα της άμυνας του Εθνικού. Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου θα παίξει με Κυπριακά μπακ. Ο Σκοπιανός τεχνικός με βάση τα όσα είδαμε μέχρι τώρα από την ημέρα που ανέλαβε τον Εθνικό δεν κάνει πειράματα. Απουσιάζει ο βασικός παίζει αυτός που είναι πίσω από αυτόν. Με αυτό το τρόπο λειτουργεί ο Ανγκελόφσκι.

Ο Οφόρι

Λόγω της τιμωρίας του Οφόρι ο Μάριος Πεχλιβάνης θα συνεχίσει να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι θα είναι σε άλλο ένα παιχνίδι ο Οφόρι που αποβλήθηκε στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Γκανέζος μπακ δεν αγωνίστηκε με τον Απόλλωνα είναι εκτός και από το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου ενώ θα απουσιάζει και από τον επόμενο αγώνα με τον Ολυμπιακό. Την θέση του Οφόρι στο αριστερό άκρο της άμυνας θα καλύψει σε άλλο ένα παιχνίδι ο Μάριος Πεχλιβάνης.

Ψάλτης και Δημητρίου

Εκτός πλάνων του Ανγκελόφσκι είναι και ο Πάρης Ψάλτης λόγω καρτών. Την θέση του Ψάλτη που είναι ο βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας θα πάρει ο Μάριος Δημητρίου. Θα είναι η πρώτη φορά που ο Δημητρίου θα πάρει φανέλα βασικού. Μέχρι τώρα μετράει 6 συμμετοχές όλες ως αλλαγή με 52 λεπτά.

Θέλει νίκη

Ο Εθνικός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Απόλλωνα. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου και ο Ανγκελόφσκι ετοιμάζει την ομάδα για να κτυπήσει την νίκη.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

