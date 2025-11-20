Ολυμπιακός: Εκτός ο ΜακΚίσικ με Παρί, αμφίβολος ο Γουόρντ!

Την προετοιμασία του για το εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Παρί για την 12η αγωνιστική της Euroleague συνεχίζει ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα που έχουν προκύψει, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ στον αυριανό αγώνα που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Ο Αμερικανός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και μοιραία τέθηκε εκτός για τον αγώνα.

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή του Τάισον Γουόρντ παραμένει αμφίβολη μετά το σφίξιμο στη γάμπα που ένιωσε στη χθεσινή προπόνηση. Κάπως έτσι, η παρουσία του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Υπενθυμίζεται, πως την ίδια ώρα τα νέα είναι ευχάριστα για τον Φρανκ Νιλικίνα καθώς έχει ξεπεράσει το μικροπρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και θα αγωνιστεί κανονικά.

