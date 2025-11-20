Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

Πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων η Ομόνοια είχε την τρίτη απώλειά της στη φετινή σεζόν. Η ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ, η οποία ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, ήταν η δεύτερη στην τρέχουσα περίοδο μετά από εκείνη με τον Άρη (0-0), επίσης, στο ΓΣΠ, ενώ οι πράσινοι μετρούν και μία ήττα στο Δασάκι από τον Εθνικό (2-1).

Η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ, όπως και στις προηγούμενες απώλειες, θέλει να αντιδράσει επιστρέφοντας άμεσα στα νικηφόρα αποτελέσματα. Οι τριφυλλοφόροι μετά το χαμένο παιχνίδι με τον Εθνικό Άχνας στη 2η αγωνιστική, είχαν κερδίσει τρία διαδοχικά ματς με άνετα σκορ. Πρώτα με 3-0 τον Ακρίτα και έπειτα με 5-0 την ΑΕΛ και την Ανόρθωση.

Ακολούθως ήρθε η λευκή ισοπαλία με τον Άρη, με την ομάδα της Λευκωσίας στη συνέχεια να κερδίζει εκτός έδρας την ΕΝ Ύψωνα με 2-1 και με το ίδιο σκορ, εντός έδρας, την Πάφος FC, για να κλείσει η τριάδα του δεύτερου νικηφόρου σερί με διπλό επί της Ένωσης (2-2). Στους πρωτοπόρους (σ.σ μαζί με τον Άρη στους 23 βαθμούς) θέλουν να ξεκινήσουν ένα νέο σερί ξεκινώντας την ερχόμενη Κυριακή (23/11, 18:00) με διπλό στο στάδιο «Αλφαμέγα».